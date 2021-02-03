每次值夜班都頭暈！養老院男員工下藥女同事...超過10人受害

▲該名女子直到向警方求助後，才驚覺自己遭到他人下藥。（示意圖／PEXELS）



記者王佩翊／編譯

日本大阪市一間老人安養中心2020年傳出有一名男性工作人員趁著職務之便，竟多次在女同事的飲料中摻入安眠藥，導致對方在工作時意識不清，最後更被送往醫院急救。經警方調查，光是同一名受害女性，嫌犯就已經得逞至少4次。事件爆發後，有超過10名的女同事站出來表示，自己也曾經受害。

根據《日本放送協會》報導，大阪市一間付費制老人安養中心的男性職員2020年8月涉嫌對年輕女同事下藥。現年50歲的嫌犯小橋茂之事發當晚，在一起輪值夜班的20多歲女同事的飲料中混入安眠藥，導致對方精神恍惚長達4小時，最後更因身體不適送醫急救。

受害女性透露，以前就曾經發生4次類似情況，但奇怪的是，每次都是在跟小橋一起值班的時候，才會出現身體不適的症狀，因此便向警方求助，整起事件才就此曝了光。經警方調查，光是同一間老人安養中心，就有超過10名女性員工也曾出現類似情況，研判嫌犯已是慣犯。

警方2日以傷害罪嫌將小橋茂之逮捕，而小橋被逮後也坦承犯案。警方初步研判，嫌犯的犯案動機為性騷擾，接下來將持續深入調查，以釐清確切動機與是否還有其他被害人。

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