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美妝蛋「細菌實驗」超噁畫面曝　用了清潔噴霧更慘！驚見雪花片片

▲▼男子測試未清潔的美妝蛋與粉底刷上頭的細菌，結果驚人。（圖／翻攝自TikTok／@themicroguy）

▲男子將使用後未清潔粉底刷與美妝蛋進行細菌實驗，結果驚人。（圖／翻攝自TikTok／@themicroguy）

記者張寧倢／編譯

國外一名男子丹尼爾（Daniel Day）日前上傳一則影片，令許多女性看了心頭一驚，因為他在實驗室將使用過的美妝刷具做細菌檢測，結果不僅原本刷具的培養皿細菌叢生，用「清潔噴霧」噴過的對照組更繁殖出雪花般的細菌組織，看起來十分嚇人。

根據《太陽報》報導，丹尼爾在影音平台經營個人頻道@themicroguy，時常分享各種細菌、寄生蟲觀察或實驗，上周他分享了一則關於美妝蛋與粉底刷等化妝用具的細菌實驗影片，他首先將3種使用完卻未清洗的刷具與海綿輕輕擦拭培養皿，接著將據稱有清潔效果的噴霧噴灑於刷具上，以相同方式製作另外3個對照組的培養皿。

報導提到，幾天之後實驗結果出爐，不僅原本3個培養皿上長出成群的細菌斑點，噴過「清潔噴霧」的3個對照組的狀況更加嚴重，細菌已蔓延至整個培養皿，還出現了許多雪花形狀的菌落，令人感到驚訝。

▲▼男子測試未清潔的美妝蛋與粉底刷上頭的細菌，結果驚人。（圖／翻攝自TikTok／@themicroguy）

▲有噴過清潔噴霧的對照組（右圖）竟然比原本的培養皿孳生更多細菌。（圖／翻攝自TikTok／@themicroguy）

丹尼爾解釋，不乾淨的刷具或化妝品會增生粉刺，因為上頭有著各種細菌，就實驗看來，這兩種用具上的細菌種類非常相似，而且使用清潔劑之後情況還變得更糟，「它們以有組織的方式繁殖，還產生了『菌膜』，是極其有序的細菌，如果進入眼睛或口腔，可能導致嚴重後果。」

上傳的2部影合計已超過680萬次點閱、將近10萬則留言。報導稱，國外多數網友對實驗結果感到震驚，有網友留言，自己已經很多年沒有清潔刷具了，「這太瘋狂了，我本人大概2年沒洗過美妝蛋。」其他人則表示，「我要放棄刷具，重新用手指上妝」、「我要全部重買了...」、「看完影片我也沒打算去洗粉底刷」。

@themicroguy

THE RESULTS ARE DISGUSTING l would clean your stuff right now #bacteria #makeup #edutok

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