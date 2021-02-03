60歲富豪「娶6妻」！全都認識3周就結婚...坦言從不約會「直接來」

▲奈德目前已經娶了6名妻子。（圖／翻攝自afrik.com）

實習記者高琳景／綜合報導

奈及利亞富豪奈德．恩沃科（Ned Nwoko）已有6名妻子，日前接受訪問時，暢談自己的一夫多妻的生活。他表示未來還會繼續娶老婆，被問到如何把到這麼多妹？奈德爽快回答，「男人和女人在結婚之前不需要約會，如果我喜歡她，就會在3周內跟她結婚。」

根據afrik.com報導，60歲的奈德不僅家世顯赫，更是出生沃可（Nwoko）王國的王子，同時也是一名官員、律師和慈善家。近日他接受英國《BBC》訪問，暢談自己一夫多妻的生活。他表示，自己從小生長在一夫多妻的環境中，讓他非常喜歡小孩，同時也希望未來能孕育更多孩子。奈德至今已經娶了6名妻子，他指出「每一任都是在見面的3周內就結婚。」

奈德提到，自己在小的時候，很多人的結婚對象都是透過家人介紹，並在不熟悉彼此情況下結婚，然後才開始慢慢培養感情組成家庭。他認為，因為彼此都不認識，因此婚後有許多事要一起學習，才能製造彼此之間的激情，讓感情更加濃烈。

他的第6任妻子里吉娜．丹妮爾絲（Regina Daniels）是當地著名女星。有趣的是，奈德不喜歡看電影，因此在結婚前根本不知道妻子是明星，兩人是在一次旅遊時，里吉娜和她的母親到當地遊玩，奈德看見她之後就一見鍾情，於是在認識3周後兩人馬上結婚。

▲奈德的第6名妻子丹妮爾絲經常在社群平台分享生活照。（圖／翻攝自臉書／Regina Daniels）

據了解，在奈及利亞男人娶三妻四妾算是普遍常態，有些地方甚至還有10妻的狀況。奈德即指出，他認為這樣的一夫多妻制，可以幫助女性減少賣淫。