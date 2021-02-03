全球民主指數2020排名出爐！台灣是東亞No.1　晉升「完全民主國」

▲英國《經濟學人》智庫發表2020年度全球民主指數，台灣以第11位成為東亞排名最高。（圖／翻攝自經濟學人官網）

記者張寧倢／編譯

2020年嚴重疫情除了影響疫情，英國《經濟學人》智庫（Economist Intelligence Unit, EIU）公布的全球民主指數顯示，針對167個國家與地區的民主自由程度排名，由挪威拿下冠軍寶座，北韓吊車尾。文章特別點出，台灣一次躍升20個名次，獲得第11名，不僅在東亞國家中排名最高，也晉升「完全民主」等級。

根據英國《經濟學人》報導，2020年全球民主指數在滿分10分中僅得5.37分，創下2006年以來的最低紀錄，評估167個國家地區的選舉過程及多元主義、政府運作、政治參與、民主政治文化與公民自由等5項指標後，發現世界上只有8.4%的人口生活在「完全民主」的國家，而台灣就是其中之一。

▲台灣獲得167個國家中的第11名，成為亞太區少數達完全民主等級國家之一。（圖／翻攝自經濟學人官網）

文章指出，從各項得分與排名看來，表現最突出的就是台灣，因為在普遍下滑的趨勢中，台灣不僅以8.94的高分從第31位逆勢上升20個名次到第11名，成為全東亞「最民主」的國家，更晉升到「完全民主等級」。亞太區除了原本就屬完全民主的澳洲與紐西蘭外，今年日本、南韓也與台灣一同入列「完全民主國」。

《經濟學人》認為，台灣獲得高分的主因之一，在於2020年1月舉行的總統大選，達到包含年輕人在內的高投票率，顯現出台灣民主制度的韌性。以全球範圍來看，許多國家在疫情衝擊之下，不論民眾是否支持就發布緊急措施，剝奪了公民與言論自由，例如法國就因為實施封城與宵禁而跌入「有瑕疵民主」等級。

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