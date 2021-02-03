11歲男童被爸媽養在鐵桶1個月　「體重僅26公斤」被迫吃自己的糞

Boy, 11, chained up in barrel & forced to stand in own excrement by evil family https://t.co/MOs6f9g8DB — The US Sun (@TheSunUS) February 1, 2021

記者李振慧／綜合報導

巴西坎皮納斯市(Campinas)警方近來救出一名11歲受虐男童，該名男童竟然被爸媽鎖在一個鐵桶中，被迫只能吃自己的糞便，體重只有26公斤嚴重營養不良，駭人景象讓員警看了都十分震撼，目前已被送到醫院接受治療。

聖保羅州軍事警上月30日對外公布這起案件，他們接到匿名的虐童案通報，在一棟2層樓的公寓中找到受虐男童，男童被31歲父親、39歲繼母與22歲繼母女兒關在陽台上一個鐵桶中，全身被自己的屎尿覆蓋，這樣在桶中已經生活長達1個月。

鄰居表示，他們近來注意到男童沒有上學，也沒有現身和附近孩童玩耍，覺得不對勁才會報警。警方表示，男童被囚禁期間只吃了香蕉皮和玉米粉，為了生存下去甚至吃下自己的排泄物，當被救出時只對員警說，他餓了3天很想吃東西。

警方目前已逮捕男童父親、繼母與繼姊，父親與繼母辯稱，因為男童有精神疾病，給他們帶來很多麻煩才會關在鐵桶中。男童則說，自從10歲開始就常常被關在桶中，父親還叫他用冷水和漂白劑洗澡。當地兒童福利機關表示，他們從1年前就開始監督這個家庭，目前男童仍在醫院接受治療，監護人則改由姑母協助照顧。

▼男童慘被父母虐待至少1年。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）

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