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緬甸強人敏昂萊首發聲　政治野心曝！接班軍政府全因遇見他

▲▼ 緬甸國防軍三軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing） 。（圖／路透）

▲依據紐約時報2017年報導，敏昂萊原本計畫要在2020年當上總統，但親軍方黨派慘輸，無法接受選舉結果。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

緬甸軍方1日發動政變，國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hliang）如今手握大權，並於2日首度發表談話，強調是因2020年大選舞弊才被迫上台。外媒踢爆，他以前在校成績並不亮眼，是在遇見前軍事強人丹瑞將軍後，才翻轉自身命運。

綜合每日郵報、法新社等外媒報導，緬甸爆發軍事政變後，首都奈比多（Naypyidaw）街道出現多輛裝甲車及一批批士兵，而原先的實質領袖翁山蘇姬與上百名議員則被軟禁，受到軍隊嚴密看守。消息指出，多名政界人士目前被關押在奈比多議員宿舍，儘管可在內部自由走動，但無法外出，可見政變行動相當周密。

▲▼ 緬甸士兵及軍用卡車現身仰光市政廳。（圖／路透）

▲▼緬甸士兵現身仰光市政廳，並在通往國會的主要公路設立檢查哨。（圖／路透）

▲▼緬甸軍人在通往國會的主要公路設立檢查哨。（圖／路透）

敏昂萊2日首度對外發表談話，選舉舞弊讓軍方不得不從中介入，「在下一屆選舉到來、新一任政府成立之前，需要由我們來領導國家，且在實施緊急狀態期間，選舉、對抗新冠疫情是首要任務。」

外界對敏昂萊個人傳聞說法不一，有人說他沉默寡言，也有人說他是欺負同學的惡霸，且在軍隊中的表現並不亮眼。直到加入前軍事執政團領導人丹瑞將軍（Than Shwe）的陸軍第88輕步兵師，他的命運才開始翻轉，成為丹瑞接班人，最終晉升國防軍總司令。

仰光外交官透露，在翁山蘇姬2016年展開第一任期的時候，敏昂來也從沉默寡言的士兵變成一名政治家，不但利用臉書為自身宣傳，還會與高官會面、參訪寺廟。

▲▼ 緬甸執政黨領袖翁山蘇姬2015年與緬甸國防軍三軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing）握手致意。（圖／路透）

▲翁山蘇姬2015年與敏昂萊（Min Aung Hlaing）握手致意。（圖／路透）

印度金德爾全球大學東南亞研究中心執行主任基普根（Nehginpao Kipgen）分析，敏昂萊忠於建立全方位軍隊的想法，與翁山蘇姬談判並規劃緬甸民主過渡進程，但身為軍事統帥的他也大玩兩面手法，一邊謹慎與文人政府打交道，避免公開對立，一邊透過海外出訪展現軍隊才是緬甸政壇主宰者。

64歲的敏昂萊顯然已成為新一代國家強人，身為國防軍總司令的他原本7月就要因屆滿65歲被強制退休，如今發動政變鞏固權力，徹底展現政治野心。

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