SpaceX「星艦」又炸成一團火球！上升10000m後降落失敗

▲SpaceX日前試飛再次失敗爆炸。（圖／路透）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國太空公司SpaceX的重型運載火箭「星艦」（Starship）9號（SN9），昨（2日）再次進行了一次高空飛行試驗，這次雖然衝上了1萬公尺處的高空，但最後仍像「SN8」一樣以墜毀失敗收場，在降落時爆炸成一團火球。

根據《CNN》報導，此次「SN9」星艦原型艦在德州的博卡奇卡研發設施（Boca Chica R&D facility）進行試飛，與上次試飛內容相似，起初都順利的爬升到1萬公尺的高空，甚至還完成了一個穩定的翻滾動作，然而卻在墜落到一定高度引擎再次點火時，在把機身從水平導為垂直的過程中不幸因尚未平衡的情況墜地而導致爆炸，所幸是無人操作所以並沒有造成人員傷亡。

▲「星艦」這次試飛成功爬升到１萬公尺高空。（圖／路透）



目前初步調查，失敗的原因可能是火箭在準備降落時，只靠一具引擎驅動，然而在試圖調整方向時，單靠一具引擎並沒辦法產生足夠的推力，因此使機身偏向一旁，撞上混凝土發射台，導致爆炸。SpaceX航空工程師印斯布拉克（John Insprucker）在現場直播時表示，火箭一度很棒地飛達10公里高的遠地點，「只是我們得在降落上再多下點工夫。」

SN9原定1月28日試飛，但遭美國聯邦航空總署（FAA）以安全疑慮為由制止，引起SpaceX執行長馬斯克不滿，直到2日稍早才又發出許可，但並沒有說明28日進飛的原因，如今SN9再度試飛失敗，恐怕會造成美國政府的監控更加嚴格。

▲SpaceX執行長馬斯克目標是將人類送上火星。（圖／達志影像／美聯社）

星艦是由SpaceX推出的下一代發射載具，未來將取代獵鷹9號、獵鷹重型運載火箭以及天龍號太空船等載具執行地球軌道上的任務，並且目標是將送人類送上火星，最多可搭載100人。馬斯克先前表示，他的目標是在2024年展開火星無人任務，接著於2026年把人類送上火星。

▼星艦爆炸影片。