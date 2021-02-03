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打慈善賽反送命！對手「致命一拳」重擊臉部　27歲拳擊手慘死

▲▼一拳奪命！拳擊手被反擊KO　面門重創送醫不治。（圖／翻攝自FIRE News）

▲阿斯拉姆遭受致命一擊後，便倒地不起，送醫後不治身亡。（圖／翻攝自FIRE News）

 記者王佩翊／編譯

巴基斯坦俾路支省一名拳擊手阿斯拉姆日前參加一場慈善拳擊賽時，因在比賽過程中遭到對手攻擊，導致面部重創，然而主辦單位卻沒有在會場內配置應有的醫療人員，導致他錯過黃金治療時間，送醫後不治身亡，得年27歲。目前相關單位已全面投入調查，希望盡快釐清責任歸屬。

根據《太陽報》報導，27歲的巴基斯坦知名拳擊手阿斯拉姆（Muhammad Aslam Khan）日前受邀參加一場慈善賽事，當時他正好對上另一名拳擊手瓦里（Wali Khan Tareen），而兩人都是80公斤級。正當比賽進行到精彩之際，瓦里突然一拳擊中阿斯拉姆的臉部，而阿斯拉姆則瞬間倒下。

結束倒數後，阿斯拉姆仍然無力爬起，因此評審當場宣布由瓦里獲勝，現場歡聲雷動。不過隔沒幾秒，工作人員卻發現阿斯拉姆一動也不動地躺在擂台上，一群人連忙上前查看。然而不幸的是，比賽會場並沒有符合規定聘請專業醫護人員在場待命，傷勢嚴重的阿斯拉姆只能等待救護車到來。

阿斯拉姆被主辦單位送往醫院搶救後，仍因傷勢過重，不治身亡。根據當地媒體報導，阿斯拉姆並不是當場死亡，而是因為受傷後沒有在第一時間接受醫療處置，才會搶救不及。據悉，該比賽的安全條件並不合規。

阿斯拉姆2007年開始他的拳擊生涯，並在10年內贏得多項錦標賽與全國冠軍，是一名優秀的拳擊手，沒想到最後卻命喪最愛的擂台。

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