　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

58公尺高雲梯車跳傘「直墜黃泉」！　運動員悼勇消變人生最後一跳

記者張靖榕／綜合外電報導

伊朗首都德黑蘭一棟知名購物中心於2017年遭大火吞噬，16名搶入救火的消防員也隨之殉職。對此，36歲的跳傘運動員博佐奇（Mohammad Bozorgi）在幾經申請下，終於登上雲梯車表演降落傘以悼念消防英雄；然而沒想到，他卻因降落傘沒有正常打開，在眾人面前直接從58高空中墜地身亡。

根據《德黑蘭時報》（Tehran Times）報導，17層樓高的購物中心普拉斯科建築（Plasco Building），於2017年一月燃起熊熊大火，當時多名消防員進入大樓內灌救，但因火勢過於猛烈，大樓在數小時後終於垮塌，造成16名消防員被掩埋殉職。據了解，搜救人員在經過整整9天的搜索後，才終於找到消防員的遺體。

▲▼他從雲梯車頂跳傘悼勇消　竟直墜58公尺摔死。（圖／翻攝自推特「@bai_mina」）

▲▼雲梯車跳傘悼勇消，竟成為博佐奇人生最後一跳。（圖／翻攝自推特「@bai_mina」）

▲▼他從雲梯車頂跳傘悼勇消　竟直墜58公尺摔死。（圖／翻攝自推特「@bai_mina」）

▲▼他從雲梯車頂跳傘悼勇消　竟直墜58公尺摔死。（圖／翻攝自推特「@bai_mina」）

▲博佐奇曾在彈完小提琴後從山谷一躍而下，抓著小提琴徜徉在空中。（圖／翻攝自推特「@bai_mina」）

博佐奇是伊朗頗負盛名的高空跳傘運動員，他過去3年一直想以高空跳傘悼念殉職的消防英雄，今年終於順利讓消防隊點頭，出動雲梯車和消防人員一起出席這場悼念活動。

雲梯車將雲梯升高至最高的58高尺，訓練與實作經驗豐富的博佐奇就站在最頂端，他在眾目睽睽之下從高空一躍而下，降落傘卻疑似意外卡住相機鏡頭，遲了幾秒才在重新操作下被打開。不過博佐奇距離地面已經太近，他並非華美地降落，而是直接重重摔落地面。

現場目睹的消防員受到驚嚇，親眼目睹一個人從高空墜地，大伙紛紛抱頭難以置信。事發後伊朗官方向博佐奇家屬表達慰問之意，《德黑蘭時報》也在文末哀悼。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
小樂開趴爆「友人用水車」警：應是吸安非他命　窗影露餡全被拍
周刊曝光「美女醫師婆媳混戰」影片！　前夫家怒揭拜金真面目
直擊韋禮安「當街喇舌」長髮正妹！　信義區撫摸環抱一整晚
新北地下豆腐工廠！蒼蠅爬滿成品「流入市場」　業者現身回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄異議領袖納瓦爾尼被判3年半徒刑！　西方國家施壓放人

美副防長提名人：與台灣緊密合作　確保自我防衛

美國務院正式認定：緬甸發生軍事政變　將暫停援助

58公尺高雲梯車跳傘「直墜黃泉」！　運動員悼勇消變人生最後一跳

世衛專家訪武漢病毒研究所　疫調進展受矚目

頂樓加蓋突下「奪命建材雨」　男童慘遭砸頭瞬間倒地

美股大漲475點！　GameStop「腰斬式暴跌」超過60%

快訊／貝佐斯辭亞馬遜CEO！　網路服務系統執行長傑西接任

英國百歲老兵染疫病逝！　曾靠雙腳為醫護募得11億元感動世界

普丁和內褲名留歷史！俄異議領袖納瓦爾尼出庭　批普丁暗算手法髒

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

俄異議領袖納瓦爾尼被判3年半徒刑！　西方國家施壓放人

美副防長提名人：與台灣緊密合作　確保自我防衛

美國務院正式認定：緬甸發生軍事政變　將暫停援助

58公尺高雲梯車跳傘「直墜黃泉」！　運動員悼勇消變人生最後一跳

世衛專家訪武漢病毒研究所　疫調進展受矚目

頂樓加蓋突下「奪命建材雨」　男童慘遭砸頭瞬間倒地

美股大漲475點！　GameStop「腰斬式暴跌」超過60%

快訊／貝佐斯辭亞馬遜CEO！　網路服務系統執行長傑西接任

英國百歲老兵染疫病逝！　曾靠雙腳為醫護募得11億元感動世界

普丁和內褲名留歷史！俄異議領袖納瓦爾尼出庭　批普丁暗算手法髒

誰攻擊了烤雞？「排1個月」美食不翼而飛　鼓肚汪縮角落：不是我

俄異議領袖納瓦爾尼被判3年半徒刑！　西方國家施壓放人

亞契650萬美元重返南灣　當年光芒神交易來2大未來之星

上下彈2次！台南6死車禍2關鍵曝　教練教失控自救：含著煞車

不用人擠人！超隱密「山林粉色仙境」櫻花大爆開　免費開放參觀

美腿「短裙女」在車廂內自慰拍片　網友看完全崩潰：中招啦！

「手排汽車比檔車還難？」　老經驗網友口徑一致：光這點就贏

上班族男比女更不健康　醫師揭「3習慣」小心身體完蛋

陳大天脫單…新歡女模曝光！　熱戀火辣「前凱渥模特兒」

台中1死6傷械鬥「中部老牌博奕集團」被點名　還有4人在逃

日男路邊張腿抖動「原地解放」路人嚇傻逃跑見真相秒笑倒在地

國際熱門新聞

快訊／貝佐斯辭亞馬遜CEO！接任人選出爐

FBI調查民宅反被偷襲　2探員死亡

美股大漲475點　GameStop暴跌超過60%

金舌木乃伊出土　專家：與祂對話

全球抗疫排名台灣 NO.3　中國落榜氣瘋

少年車禍昏迷　醒來不知新冠疫情

台裔紐約市長候選人楊安澤確診新冠肺炎　

美槍手深夜殺害一家7口！死者包括5幼童

爸被鯊魚咬死　兒意外留下最後合照

刺胳針：俄羅斯疫苗效力達91.6%

伊朗釋放扣押南韓船員：採取人道主義行動

英國百歲老兵染疫病逝！　替醫護募款感動世界

14天慾難解　她揪防疫旅館員工床戰

俄異議領袖納瓦爾尼出庭嗆：普丁和內褲名留歷史

更多熱門

相關新聞

台南大內消防員邀你一起來玩對對碰！

台南大內消防員邀你一起來玩對對碰！

台南市消防局大內分隊21日一早，在台南走馬瀨農場舉辦擴大防火宣導活動，活動分成4大項目，包括「消牛尚大聲」、「牛轉乾坤對對碰」、「機智問答」、「疾速救援」等主題遊戲，藉由創新且寓教於樂的宣導方式，讓民眾體驗各種動、靜態的防災活動，也藉此增加防災知識。

環團：大雅惡火2消殉職報告承認制度殺人

環團：大雅惡火2消殉職報告承認制度殺人

家裡失火！鬣蜥抱緊消防員頭盔搭便車逃生

家裡失火！鬣蜥抱緊消防員頭盔搭便車逃生

女消防員舉牌找乾爹　王婉諭：貶低女性自主權

女消防員舉牌找乾爹　王婉諭：貶低女性自主權

運動服正妹捷運跪求乾爹！身份曝光了

運動服正妹捷運跪求乾爹！身份曝光了

關鍵字：

德黑蘭跳傘消防員

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

雞排妹被帥醫師拍屁喊「蠻爽的」　網兩邊戰翻

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

南檢完成自撞車禍6人死亡案相驗

姑丈擬提國賠：道路設計不良

丈夫性功能障礙無子！婆婆提議由堂哥代行房播種

台南市台江大道實勘橋梁銜接路面無落差

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

男大生撞法拉利慘死！科技總座嗆：撞山壁提國賠嗎？

學長開會大喊「奶頭露出來」　女大生痛哭

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面