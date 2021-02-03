世衛專家訪武漢病毒研究所　疫調進展受矚目

▲世衛專家抵達湖北動物流行病預防控制中心，全身緊著防護服。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾2日專電

世界衛生組織國際專家小組預定明天訪問武漢病毒研究所，這是此次病毒溯源工作中最受矚目地點，因自疫情爆發後外界懷疑病毒是從此洩漏而出，專家調查工作進展受矚目。

世衛組織（WHO）國際專家之一達斯札克（Peter Daszak）今天轉推一則推文，表示專家小組計劃週三前往武漢病毒研究所，除參觀國家生物安全實驗室，並與研究所專家進行國際科學合作交流。

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）自2019年底自中國武漢爆發以來，外界一直懷疑，病毒可能是從武漢病毒研究所實驗室洩漏而出。

▲中國科學家與官員迎接世衛專家。（圖／路透）

例如曾獲諾貝爾獎的法國病毒學家蒙坦耶（Luc Montagnier）2020年4月表示，引爆這次疫情的病毒應是武漢實驗室研製愛滋疫苗的意外產物，不過這番說法遭多位科學家反駁。

另美國前總統川普2020年4月底表示，看過病毒來自武漢病毒研究所的證據。不過德國媒體「明鏡周刊」（Der Spiegel）隨後報導，德國國防部與聯邦情報局私下質疑病毒疾病源自中國實驗室的說法，認為美方是想轉移外界對其防疫不力的注意力。

此外，世衛也曾表示，科學家告知根據基因體定序顯示病毒是「源於自然」。

世衛專家小組1月中旬抵達武漢，在1月28日結束14 天隔離後展開為期約2週的實地考察行程，目的是為確定早期病例的感染途徑，以基於科學的實證幫助建立假設，成為未來長期研究基礎。

小組1月30日前往與收治最初確診病患的武漢金銀潭醫院人員會面，1月31日抵達華南海鮮市場，這是一年多前最早出現群聚感染的地方之一，而實地造訪武漢病毒研究所是最受矚目的行程，專家調查工作是否有所進展受矚目。