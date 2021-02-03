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普丁和內褲名留歷史！俄異議領袖納瓦爾尼出庭　批普丁暗算手法髒

▲▼俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）出庭，大批民眾前往法院示威聲援。（圖／路透社）

▲俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼出庭，在胸口對眾人比出一個愛心。（圖／路透社）

文／中央社莫斯科2日綜合外電報導

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼上月遭到逮捕，引發全國性示威及警方大規模鎮壓。莫斯科法院今天展開聽審，有可能將他判刑數年，他指控總統普丁想藉監禁他來「嚇唬千萬百姓」。

納瓦爾尼（Alexei Navalny）在法庭發言時，再度指控當局去年夏天試圖利用神經毒劑諾維喬克（Novichok ）殺害他，他並針對傳聞毒劑是放在他的內褲嘲笑普丁（Vladimir Putin）。

他說：「這個過程主要是要恫嚇眾多民眾。他們想藉由監禁一個人嚇唬千萬百姓。」

納瓦爾尼又說，普丁希望能被視為偉大的世界領袖和歷史人物，但卻將「以在內褲下毒的人留名歷史」。

▲▼俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）出庭，大批民眾前往法院示威聲援。（圖／路透社）

▲▼大批民眾前往法院示威聲援，至少311人因此被逮捕。（圖／路透社）

▲▼俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）出庭，大批民眾前往法院示威聲援。（圖／路透社）

莫斯科及其他城市過去兩個週末有成千上萬民眾上街，抗議現年44歲的反貪腐運動人士納瓦尼遭到逮捕。

警方已在這些抗議中逮捕數以千計民眾，今天更在莫斯科法院外擴大逮捕。獨立監督團體OVD-Info指出，警方今天在莫斯科法院附近逮捕311人。

莫斯科法院法官將裁決，納瓦爾尼是否應為違反緩刑條件而入獄，他於2014年被判處3年半徒刑並獲緩刑。

本案構成克里姆林宮多年來面臨的最嚴重挑戰之一，並引起西方國家紛紛呼籲，應對普丁政府祭出新制裁。

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