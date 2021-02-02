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清晨「警報狂叫」…澳洲伯斯郊區野火燒毀30屋　居民急撤

▲▼澳洲伯斯郊區野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲伯斯郊區野火。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

澳洲當局今天表示，第4大城伯斯（Perth）郊區爆發叢林大火，火勢燒毀至少30處住宅，迫使當地居民緊急撤離家園。

消防員正在對抗伯斯市東北部郊區一帶的失控野火，許多房屋燃起熊熊大火，土地也燒得一片焦黑。

野火產生的煙灰飄向約30公里外的伯斯市中心。

據傳消防員在「極度不穩定」的情況下救災，溫度高達攝氏37度。

消防與緊急服務局（Department of Fire and Emergency Services）副局長華特斯（Craig Waters）向媒體表示：「目前野火焚毀的面積占7000公頃，方圓約75公里。」

華特斯說，晚上的強風使大量民眾不得不逃離家園，避難中心大概收容了數百人。

當地居民表示，他們今天清晨被警報器吵醒。

避難中心裡有名婦人告訴澳洲廣播公司（ABC）：「我想大概是在凌晨3點，我們站在葡萄園度假村（The Vines）的陽台上，就看到山頭另一端有火光逐漸逼近。」

消防單位仍在評估災害損失，不過當地市長貝里（Kevin Bailey）向澳洲廣播公司表示，至少有30處住家受到波及。

貝里說，一名消防員因吸入濃煙已送醫治療，不過目前未傳出其他傷亡。

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