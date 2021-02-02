全球抗疫排名台灣 NO.3！中國「缺公開數據」落榜氣瘋了

▲WHO調查小組到武漢一家動物研究機構進行訪查。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）近日依6項評斷標準，排名了98個國家至1月9日前的抗疫表現。此份排名中，台灣拿下第3名的優異成績；而中國則未進榜，對此，中國外交部發言然汪文斌1日指出，一個國家或地區抗擊疫情表現得怎麼樣，關鍵是要用事實來說話。

澳洲智庫洛伊國際政策研究所為了評估新冠肺炎大流行期間，不同國家／地區的抗疫相對績效，使用截至2021年1月9日前的公開數據，依照確診病例、死亡病例、每百萬人確診病例、每百萬人確認死亡病例、確診病例佔檢測比例和每千人測試等6項標準，對有數據統計的98個國家／地區進行排名。

在此次排名中，前10名依序為紐西蘭、越南、台灣、泰國、賽普勒斯、盧安達、冰島、澳洲、拉脫維亞和斯里蘭卡，排名最後註記說明，因為中國缺乏公開數據，所以未列入排名當中，且台灣與中國的數據分開提供。





▲台灣在抗疫排名中獲得第三名。（點圖放大／翻攝自澳洲智庫洛伊國際政策研究所）

對此，中國外交部發言人汪文斌在1日的例行記者會回應，自疫情發生以來，中方建立了最嚴格且專業高效的信息發布製度，第一時間發布權威信息，速度、密度、力度前所未有。武漢市從2019年12月31日起依法發布疫情信息，並逐步增加信息發布頻次。2020年1月3日起，中方持續通過《國際衛生條例》等渠道，一直積極與世衛組織及有關國家和地區保持密切溝通，公開透明分享疫情信息。2020年1月21日起，有關部門每日公開發布全國疫情信息。中方相關技術機構與180多個國家、​​10多個國際和區域組織開展疫情相關技術交流。2020年6月，中方發布了《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書，公開了中國抗擊疫情的階段性進展。

汪文斌進一步表示，一個國家或地區抗擊疫情表現得怎麼樣，關鍵是要用事實來說話。中方始終堅持人民至上、生命至上，採取了最全面、最嚴格、最徹底的疫情防控措施，用1個多月的時間初步遏制疫情蔓延勢頭，用2個月左右的時間將本土每日新增病例控制在個位數以內，用3個月左右的時間取得武漢保衛戰、湖北保衛戰的決定性成果。事實證明，在中國共產黨領導下，中國政府採取的防控舉措有力維護了中國人民的生命安全和身體健康。

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