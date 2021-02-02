GameStop股價獲暴利！大學生傳遞好運　狂買6台Switch捐病童

▲卡恩將自己從GameStop獲得的利潤全數用來買Switch，並送給了兒童醫院的病童。（圖／翻攝自IG／hkahn3）

記者葉睿涵／編譯

美國GameStop股價逆襲是近日極為轟動的事件，許多「鄉民」也因此賺得暴利。一名在康奈爾大學（Cornell University）就讀機械工程系的學生卡恩（Hunter Kahn）卻反其道而行，大義地將他從GameStop取得的利潤，用來購買6台任天堂遊戲機Switch和一堆遊戲，並將之捐贈給明尼蘇達州的一家兒童醫院。

據《紐約郵報》報導，卡恩1月30日在Instagram上分享了他拿著兩個GameStop包包，跪在遊戲機旁邊的照片，並寫道，「作為最近華爾街事件的受益者，我認為將我們的好運傳遞出去是很重要的。這些事件凸顯了大量的腐敗。我們不能成為自以為是的人。我很驕傲地宣布，我將捐贈6台Switch和遊戲軟體給明尼蘇達兒童醫院。（這樣的好事）不能停止。不會停止。」

這名年僅20的男孩在接受採訪時表示，「沒有人比兒童醫院中，正在經歷艱苦的孩子們更適合接受這些捐贈。我想，如果我是他們的話，有一個Switch一定會讓我如地獄般的痛苦減少一些。由於我的這些錢都是從GameStop上獲得的，所以我也我希望我的所捐贈的物品也是通過GameStop所購買的。」

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