前進武漢追真相！WHO赴動物研究機構查源頭　新冠傳染途徑成焦點

▲WHO的調查小組在2日到武漢一家動物研究機構進行訪查。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

世界衛生組織(WHO)正在中國武漢對新冠疫情源頭展開調查的專家,在2日訪問了武漢的一家動物研究機構。小組成員之一的專家達扎克(Peter Daszak)告訴路透社,他們這次的訪查非常順利。他也在推特上寫道,調查小組已和湖北省負責動物健康的工作人員會面、參觀了武漢的實驗室,並與當地專家進行了「深入」的討論。

Meeting with key staff in charge of livestock surveillance in Hubei Province. Tour of laboratory facilities & in-depth discussion Q&A. https://t.co/YwyyQIoPck