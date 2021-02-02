前進武漢追真相！WHO赴動物研究機構查源頭　新冠傳染途徑成焦點

▲WHO的調查小組在2日到武漢一家動物研究機構進行訪查。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

世界衛生組織（WHO）正在中國武漢對新冠疫情源頭展開調查的專家，在2日訪問了武漢的一家動物研究機構。小組成員之一的專家達扎克（Peter Daszak）告訴路透社，他們這次的訪查非常順利。他也在推特上寫道，調查小組已和湖北省負責動物健康的工作人員會面、參觀了武漢的實驗室，並與當地專家進行了「深入」的討論。

Meeting with key staff in charge of livestock surveillance in Hubei Province. Tour of laboratory facilities & in-depth discussion Q&A. https://t.co/YwyyQIoPck — Peter Daszak (@PeterDaszak) February 2, 2021



綜合路透社和美聯社報導，專家們選擇在2日訪問武漢的這家動物研究機構，是為了與該機構探討，位於中國西南部的菊頭蝠（horseshoe bats）是如何通過中介宿主，將冠狀病毒傳染給人類的。此前，調查小組已訪問了武漢的幾家重點醫院、地區疾病管制中心和武漢的華南海鮮市場。

在疫情爆發初時，中國政府一直對新冠病毒的相關消息嚴加管制，因此WHO的突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）認為，調查小組此行可能無法找到與新冠肺炎源頭有關的所有真相，反而會引發不少新的問題，不過WHO仍在尋求更多證據，而任何對疫情源頭有所了解的人，都應該與WHO分享訊息。

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