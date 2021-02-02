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被出軌男女假戲真做！「報復性交往」竟修成正果　故事曝光網推爆

▲▼婚禮,接吻。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲英國一名女子在TikTok大方秀出自己與丈夫在婚禮的接吻照，並公開了倆人的「報復愛情故事」，引起極大迴響。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

用戶@jadepurvis53最近在TikTok上分享了一張自己和丈夫婚禮當天在教堂接吻的照片，並解釋，他們是因為各自的伴侶出軌而相識；倆人在交往7年後終於修成正果，因此她覺得自己的「報復」已經成功了。這段影片曝光後，引來超過600萬的觀看率和網友討論，有人認為這是個「浪漫的愛情故事」，也有人認為，這名用戶7年後還在使用「報復｣這個詞太過小氣了。

據《每日星報》報導，這名來自英國的女用戶婕德（Jade）7年前曾與當時交往3年的男友訂婚，豈料，對方在Facebook上認識了一個女孩後，竟不顧倆人婚約，背著女友出軌了。巧的是，與婕德男友有一腿的女子，也有一個交往了5年的男友。兩個被出軌的傷心男女於是決定與彼此交往，以對自己的伴侶展開報復。

@jadepurvis53

REPOST bcus im like that ##JDSmashingIt ##MONCLERBUBBLEUP ##viral ##fyp ##blowitupagain

hopeshecheats. - Marleigh Sturgess

在交往了7年後，婕德認定對方就是自己未來要攜手一生的人，倆人於是步入紅毯，組成幸福的家庭。如今，婕德與丈夫已成婚4年有餘，因此她認為，在這場「報復」中，她和丈夫是勝利者，還大方秀出自己和丈夫婚禮當天在教堂接吻的照片，與大家分享。

婕德的故事在TikTok上公開後，吸引了超過600萬網友觀看。許多人認為，這是一個「溫暖人心」、「浪漫」的愛情故事，也有人說，「做得好！很高興你們倆在一起都很開心」、「這是我最喜歡的愛情故事」。不過也有網友質疑，婕德使用「報復」這個詞實在太小氣了，甚至暗示，她還在為前男友出軌而生氣，「如果你還在談論他和那個女孩，那就代表著你還忘不了他」。

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