防疫切斷就醫路…非洲13白化症患者罹癌亡！　恐淪巫術儀式祭品

▲非洲年輕的白化症患者有時在巫術儀式上被當作祭品。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

全球多個國家為了防堵新冠肺炎疫情，發布了嚴格封鎖令，但也造成許多民眾就醫困難，剛果民主共和國在過去6個月內，就有至少13名白化症患者死於皮膚癌，讓在該國本就容易受到「攻擊」的白化症病患，處境更加險惡。

對抗不當歧視白化症的組織「OBIAC」會長卡倫加（Simon-Pierre Kalenga）表示，新冠肺炎大流行意味著，白化症患者的情況從原本的災難性更進一步惡化，因為他們沒有辦法就醫，也更難買到日常所需的防曬用品，「在過去6個月裡，我們至少失去了13名白化症患者，他們都死於皮膚癌。」

剛果東南部約有1000多名白化症患者，對於住在非洲的患者來說，這是讓他們更加邊緣化的主因。尤其在部分偏遠地區，有些年輕的白化症患者在巫術儀式上被當作祭品；當地人甚至相信白化症患者的骨頭能夠做成仙丹，讓這些患者被攻擊、殺害的事件層出不窮。

白化症是種罕見遺傳疾病，患者因體內缺乏黑色素，導致毛髮與皮膚呈現白色，且非常容易罹患癌症。卡倫加本身也是白化症患者，「在疫情發生之前，我們每周日都會開會討論與白化症有關的問題，但現在考慮各種限制，一切都很困難，我們沒辦法時刻照看白化症患者。」

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