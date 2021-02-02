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盡責清潔婦慘放無薪假！住戶不捨...下秒送「70坪豪宅」大禮

▲居家,客廳,廚房,打掃,掃除,清潔,清潔用品,衛生。（圖／unsplash）

▲一名清潔工因疫情失業，卻仍然每天去工作，讓許多住戶非常感動決定送她一份大禮。（圖／unsplash）

實習記者閔文昱／綜合報導

受到疫情影響，許多人都面臨失業或被迫放「無薪假」的困境，然而美國日前卻出現暖心的一幕。一名清潔工婦人雖被通知開始放無薪假，卻仍然盡責的完成高樓豪宅的打掃工作，認真的模樣全被住戶們看在眼裡，最後決定送上一份合約大禮，讓婦人可以在這棟豪宅裡入住兩年，突如其來的喜訊也讓這名婦人激動得流下眼淚。

根據美國社交、新聞網站《Reddit》報導，這名在紐約市擔任清潔工的婦人羅莎（Rosa）已在一處豪宅工作20年，日前受到疫情影響開始被迫放無薪假，失去經濟支柱的她也因此必須搬去與姐姐同住，然而她並沒有就這樣擱下工作不管，反而繼續每天盡責的到豪宅打掃清潔，許多住戶看到後都非常感動，羅莎也因親切熱情的態度跟許多人都成了朋友。

羅莎被放無薪假的消息後來也在住戶間傳開，許多人都表示非常不捨，因此決定聯合起來幫助她，住戶們先是串通了房仲，帶她到豪宅內一間位於頂層的空屋，起初羅莎還以為這是她未來即將要工作、打掃的地方，看完格局後還建議「希望這家人喜歡做飯，因為這廚房很完美。」甚至還在參觀完露臺後說「屋主晚上可以拿著望遠鏡觀察天空」。

▲▼清潔婦被告知收到一間豪宅大禮，當場喜極而泣。（圖／翻攝自reddit／AristonD）

▲清潔婦被告知收到一間豪宅大禮，當場喜極而泣。（圖／翻攝自reddit／AristonD）

沒想到接下來房仲竟對羅莎表示，因為每位住戶都對於羅莎認真工作的態度表示非常肯定，也知道她因疫情的影響面臨了一些困境，因此大家決定送她一份大禮，接著拿出合約說道，「我這裡有一份合約，有效期為兩年，這是住戶們為妳做的，現在妳要做的，就是簽名並拿取鑰匙」，並指出未來她將可以在這間豪宅入住兩年，渡過這段艱困的時期。

這間空房大約70坪，有4房、3衛浴，這對於羅莎來說的確是一份意想不到的大禮，她也因此激動的流下了眼淚。許多網友看到羅莎喜極而泣的模樣後也覺得相當感動，紛紛留言表示，「這對她和她的家人來說，是莫大的幫助」、「生活穩定的人，真的無法想像底層人口是怎麼生活的」、「Rosa是個勤奮的人，也是個好人」。

▼清潔婦被告知收到一間豪宅簡直不可置信。

Loyal cleaning woman who hit hard times during the Pandemic was given an apartment thanks to all the people who lived where she worked. She's given a 2 year lease. from r/nextfuckinglevel

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