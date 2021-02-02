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中華醫大傑出校友翁志宜拿下精品產業標竿獎　貢獻醫療華醫之光

▲中華醫大傑出校友翁志宜，返校分享榮耀並感謝母校培育之恩，副校長殷立德、校長曾信超、傑出校友翁志宜、副校長楊堉麟、副校長姜泰安（左起）。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大傑出校友翁志宜，返校分享榮耀並感謝母校培育之恩，副校長殷立德、校長曾信超、傑出校友翁志宜、副校長楊堉麟、副校長姜泰安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2009年食品營養科畢業的中華醫事科技大學傑出校友翁志宜，其經營的儕陞生化技術股份有限公司研發的創傷敷料，通過衛福部審核與藥事法之規定，核發醫療器材許可證，今年4月可正式量產上市，翁志宜創業有成，具體貢獻醫療，堪稱華醫之光。

中華醫大傑出校友翁志宜所經營的儕陞生化技術股份有限公司，位於台南科學園區，日前才獲得被譽為台灣生技美容產業界奧斯卡獎的2021亞太美業精品獎之產業標竿獎，其公司投入研發的創傷敷料又通過第二類醫材許可上市。雙喜臨門，翁志宜2月2日特地返回母校感謝師長的栽培，把榮耀與全體師生和校友分享。校長曾信超對翁志宜的傑出成就豎起大拇指稱讚，讚揚她是華醫之光，學弟妹的表率。

▲中華醫大傑出校友翁志宜，返校分享榮耀並感謝母校培育之恩，副校長殷立德、校長曾信超、傑出校友翁志宜、副校長楊堉麟、副校長姜泰安（左起）。（圖／記者林悅翻攝，下同）

32年前就讀中華醫大（當時的中華醫專）食品營養科的翁志宜，畢業後繼續升學，並取得營養師高考證照進入醫院工作，她的先生在一次意外中手指被絞肉機輾傷嚴重，為減輕疼痛和照顧傷口復原，家裡自行研發的中藥材調配來照顧傷口，發現效果明顯，激起她和學化工的先生投入中藥材萃取研發創傷敷料的念頭。夫婦倆胼手胝足創立儕陞生化技術股份有限公司，18年來透過與醫療背景的大學合作研發，公司也設立實驗室自行開發研究，已陸續產製10多種美容保養品上市。

翁志宜表示，該創傷敷料通過新藥臨床前二期及三期毒理安全試驗，已取得20多張發明與技術專利，用於臨床可作為手術後傷口修復、癌症患者放療皮膚損傷、糖尿病足潰瘍等等，降低組織發炎和傷害，加速組織修復達到全皮層傷口癒合、深二度燒燙傷傷口癒合，是非常優良的皮膚創傷敷料。4月先在台灣和越南（已取得當地衛生單位核可）同步上市，未來更將進軍歐洲乃至世界各國醫療市場，讓世界看見台灣在生技美容產業與皮膚敷料研發的實力。

翁志宜長期致力於植物新藥的研究與發展，應用於預防醫學，著眼於醫療品質的提升，去年獲選中華醫大傑出校友。念舊的翁志宜把個人的事業成就歸功母校師長的培育，為她紮下厚實的基礎，讓她日後在創業和產品研發上能發揮所學所長，而有今日的成果。

傑出校友翁志宜返校分享榮耀，曾信超校長偕同副校長楊堉麟、殷立德、姜泰安等親自接待，盛讚華醫人才濟濟，翁志宜校友的表現是華醫之光，也是學弟妹們的標竿。

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