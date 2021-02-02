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翁山蘇姬軟禁首都！緬甸軍方大規模改組　撤換中央政府11部長

▲▼緬甸實質領袖翁山蘇姬。（圖／路透）

▲緬甸實質領袖翁山蘇姬。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

緬甸發生軍事政變，國務資政兼外交部長翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）、總統溫敏（Win Myint）和至少45名相關人士遭拘捕。據了解，翁山蘇姬目前被軟禁在首都奈比多的住家中；軍方也宣布，將對政府進行大規模改組，撤換至少11個中央部門的部長。

執政黨全國民主聯盟（NLD）官員齊托（Kyi Toe）在臉書透露，翁山蘇姬與溫敏被軍方拘捕後，目前各自被軟禁在奈比多（Naypyidaw）的住家中，住所內也駐有醫護人員；其他執政黨成員，則被關在奈比多的一間旅館中，有提供食物和用水。

緬甸軍方1日晚間宣布，將對政府進行大規模改組，幾乎涉及所有部會，撤換包含外交部、國防部、邊境事務部、計劃、財政和工業部、投資和對外經濟關係部、國際合作部等11個中央部門的部長；國務資政府部、國計劃、財政和工業部、國商務部等19個中央部門的24名副部長也將被解除職務。

緬甸總務部部長吳敏都1日宣布請辭，這也是繼緬甸衛生與體育部長之後，第二位在當天宣布辭職的部長級官員。吳敏都在聲明中感謝總務部全體在改革過程中的積極合作。

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