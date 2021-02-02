19歲少年車禍昏迷　沉睡11個月終於甦醒…竟不知「新冠疫情」！

▲英國19歲少年喬瑟夫車禍昏迷，疫情期間幾乎都處於昏迷狀態。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

英國19歲少年喬瑟夫（Joseph Flavill）去（2020）年3月1日在家附近發生車禍，頭部受到重創，陷入昏迷長達11個月，直到最近才甦醒。他臥床期間二度感染新冠肺炎，但醒來後對於疫情卻一無所知。

綜合《每日郵報》與《斯塔福郡生活報》報導，喬瑟夫發生車禍後，先後待在萊斯特綜合醫院、艾德利格林神經學康復中心。他在昏迷期間與甦醒後分別染疫一次，目前已經康復。

▲喬瑟夫（Joseph Flavill）康復神速，已經能夠和護士擊掌。（圖／翻攝gofundme）



喬瑟夫康復神速，已經能夠微笑、眨眼回應外界，聽從指令移動四肢，甚至與護士擊掌。雖然親友因疫情而無法親自探病，但他透過視訊看見熟識臉孔，表情相當開心。

阿姨莎莉（Sally Flavill-Smith）提到，喬瑟夫發生意外時，距離英國首次封鎖還有3周，幾乎整個疫情期間都不醒人事，「如何向一個持續昏迷的人解釋這場疫情呢？他的大腦損傷狀況在很大程度上仍是未知的，我們不確定發生什麼事情。」

喬瑟夫熱愛曲棍球與各種運動，原本計畫在完成大學入學資格考試後，出國旅遊1年。他的家人也在網路上發起募資活動，籌措醫藥費。

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