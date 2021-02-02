門檻只要10美元！SpaceX商業太空旅行拚「今年底」升空　入選條件曝光

▲SpaceX創辦人馬斯克。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國太空探索公司（SpaceX）1日宣布，他們預計在今年第4季完成人類首次商業太空旅行，將4名太空人送上地球軌道，且最低入選門檻僅要花10美元；這也是人類史上第一個沒有NASA或政府相關機構參與的太空任務。

根據CNBC報導，SpaceX宣布首次商業太空旅行「Inspiration 4」將於今年第4季推出，由美支付公司「Shift4 Payments」的執行長艾薩克曼（Jared Isaacman）擔任總指揮，帶著其餘3名「素人」太空人搭載「天龍號」（Crew Dragon）前往國際太空站。

「Inspiration 4」太空任務旨在加強對聖裘德兒童研究醫院（St. Jude Children's Research Hospital）的支持，這4名太空人也分別代表「領導」、「希望」、「慷慨」、「成功」。其中2個名額會給和聖裘德兒童研究醫院有關的人，包含醫護人員在內，只要向醫院捐款最少10美元（約新台幣282元），就能獲得候選資格；剩餘一名則是從社群網路競賽獲獎的人選出。

聲明中指出，「Inspiration 4」組員將接受SpaceX在獵鷹9號及太空船「天龍號」上的專業訓練。SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）表示，太空任務的長短全由艾薩克曼決定，「你完全可以去你想去的地方，我們名義上是假定2至4天，但如果你想要更長的時間，也是可以的。」

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