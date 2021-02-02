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春節領鈔「銀行出動這台備戰」　內行人一看就知這裡都住田僑仔

▲▼土地銀行玉里分行申請護鈔，警方全副武裝協助護送，過程中絲毫不敢大意。（圖／玉里分局提供，下同）

▲▼土地銀行玉里分行申請護鈔，警方全副武裝協助護送，過程中絲毫不敢大意。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆春節即將到來，花蓮縣警察局玉里分局為維護金融機構及民眾存、提款安全，隨時提供護鈔服務，除公司、行號及金融機構之外，一般民眾平日若存提大額現金，也可視需要打電話或親自至分局所屬分駐（派出）所申請護鈔。

玉里分局表示，護鈔不限資格、金額，民眾隨時可申請，派出所即時提供服務；若金融機構轉知有需協助護鈔的對象，亦比照民眾申請辦理。

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▲▼土地銀行玉里分行申請護鈔，警方全副武裝協助護送，過程中絲毫不敢大意。（圖／玉里分局提供，下同）

日前土地銀行玉里分行為因應民眾年節前的需求，特別向分局申請護鈔，協助將鉅額現金由台灣銀行花蓮分行護送至行庫。分局受理土地銀行玉里分行的護鈔申請，由玉里派出所所長黃成文親率資深巡佐劉華康押陣，全副武裝前往協助護送，運送過程絲毫不敢大意；在上、下車及清點亦全程扶槍戒護，絲毫不馬虎，順利抵目的地，圓滿達成任務。

▲▼土地銀行玉里分行申請護鈔，警方全副武裝協助護送，過程中絲毫不敢大意。（圖／玉里分局提供，下同）

分局長陳蔚文表示，民眾至金融機構提存現金時，可隨時提出護鈔申請，「護鈔不限資格、金額」，有警在旁協助，既可靠又安心，同時也建議民眾如有大額款項移轉，應儘量以轉帳劃撥或匯款方式辦理，可省去不必要的麻煩。另年節期間有大量現金無法存入銀行；如有安全上的顧慮，警方有提供安心的免費護鈔服務及委託當地派出所代保管現金財物，以保護民眾財產安全。

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