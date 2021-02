正妹治病竟類固醇上癮！「狂長紅疹」暴瘦至40kg　就診慘遭醫生笑

▲自小就飽受濕疹之苦的韋德,竟因為治療而引發了人生的噩夢。此為示意圖,非新聞當事人。(示意圖/CFP)

記者葉睿涵/綜合報導

英國一名30歲的女教師韋德自小就飽受濕疹之苦。5年前,由於濕疹症狀加劇,她開始接受治療,並使用醫生開給她的類固醇外用製劑,豈料卻開啟了她人生的噩夢。她在使用藥物後,濕疹開始擴散到身體的其他部位,包括胸部和臉;不過,當她斷藥後,身體卻轉變成類固醇戒斷症(Topical Steroid Withdrawal),全身不但長出紅疹,還出現掉髮、暴瘦、皮膚有刺痛感等後遺症,讓她不勝其擾。

綜合《太陽報》與《每日郵報》報導,在韋德(Eline Wade)小時候,她的濕疹症狀通常會出現在雙臂的皺褶處,不過只要她使用一種名為Sodacrem的溫和萬用膏,就能控制住身上的紅疹。5年前,韋德開始踏入職場,並頻繁被同事問到她的症狀後,她開始覺得十分難為情,而且她的濕疹症狀也因為工作壓力的增加,變得更加嚴重,因此韋德決定向醫生尋求幫助。

