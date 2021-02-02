正妹治病竟類固醇上癮！「狂長紅疹」暴瘦至40kg　就診慘遭醫生笑

▲自小就飽受濕疹之苦的韋德，竟因為治療而引發了人生的噩夢。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

英國一名30歲的女教師韋德自小就飽受濕疹之苦。5年前，由於濕疹症狀加劇，她開始接受治療，並使用醫生開給她的類固醇外用製劑，豈料卻開啟了她人生的噩夢。她在使用藥物後，濕疹開始擴散到身體的其他部位，包括胸部和臉；不過，當她斷藥後，身體卻轉變成類固醇戒斷症（Topical Steroid Withdrawal），全身不但長出紅疹，還出現掉髮、暴瘦、皮膚有刺痛感等後遺症，讓她不勝其擾。

綜合《太陽報》與《每日郵報》報導，在韋德（Eline Wade）小時候，她的濕疹症狀通常會出現在雙臂的皺褶處，不過只要她使用一種名為Sodacrem的溫和萬用膏，就能控制住身上的紅疹。5年前，韋德開始踏入職場，並頻繁被同事問到她的症狀後，她開始覺得十分難為情，而且她的濕疹症狀也因為工作壓力的增加，變得更加嚴重，因此韋德決定向醫生尋求幫助。

@DrMichaelMosley You are not responding to this issue. I can testify personally to this condition. It's likely that 'Neil' is suffering from Topical Steroid Addiction. The medical profession is neglectful. How does this lead to trust: https://t.co/7az5wHcFE1 — Debbie Hepplewhite (@debbiehepp) January 28, 2021

在韋德第一次使用醫生開給她的類固醇外用製劑後，她的症狀立刻就「藥到病除」，讓她感到十分神奇，甚至認為這個藥膏根本就是「神藥」。但好景不常，她持續使用了藥膏2年後，她的濕疹開始擴散到胸部和臉等其他身體部位。她再次向醫生求助，不過醫生並未給韋德其他關於飲食、壓力等其他方面的建議，只告訴她，她的濕疹已經惡化，還要她使用更多的類固醇外用製劑，但這都沒有任何幫助。

隨著婚禮逐漸逼近，想不通是什麼讓自己濕疹加重的韋德不敢進食，生怕身體會隨時出狀況，影響她在婚禮的狀態。沒想到，緊張的情緒卻讓她在婚禮後病情生變，全身都長滿了紅疹，即使嘗試各種飲食和自然療法都無法改變。在經過一番研究後，韋德發現，自己可能患上了類固醇上癮症（Topical Steroid Addiction）。

在2019年2月，韋德決定停止使用類固醇外用製劑，豈料她卻掉入了另一個深淵。她的身體出現了更多紅疹，而且全身的皮膚就像是著了火一樣，還開始掉髮，甚至暴瘦至40公斤。韋德再次就醫，但醫生們都認為她只是患上了嚴重的濕疹，沒有人相信她的症狀與類固醇有關，甚至還有醫生嘲笑，病症加重的原因是因為她去了非洲的湖泊游泳，讓韋德暴怒，認為這些與事實違反的言論完全是無稽之談。

▲停用類固醇外用製劑後，韋德全身長滿紅疹，讓她再也不敢照鏡子。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／CFP）

現在的韋德已經身心俱疲；再也認不出自己的她，不敢再照鏡子，全身的皮膚也變得很乾燥、輕薄。她表示，自己5年前一定不會相信，她在接受治療後，會從一個健康的25歲年輕人，變成每天要擦藥、注射藥物的病患。她呼籲，除非醫生們明確地告訴病患他們可能會面臨的後遺症有哪些，否則醫師不應該再將類固醇外用製劑開給病患使用，因為這很可能會毀掉人們的生活。

據中華民國藥師工會全國聯合會網站資料，類固醇上癮症是指患者在長期高頻次或高效度使用類固醇外用製劑後，在心理和生理上所產生的依賴，須要一直加重類固醇藥效才能達到治療效果。一旦停藥，患者會產生反彈反應，出現類固醇戒斷症，身體出現大片皮膚發紅、掉髮、脫皮、冷熱失衡、水腫、失眠等症狀，但不是所有使用類固醇的患者都會有上癮跟戒斷的情況。

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