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美前駐聯大使帶「台灣黑熊布偶」看籃球賽！　毛絨背影秀出Taiwan

▲▼美國前駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）攜帶台灣黑熊玩偶觀賞籃球賽。（圖／翻攝Twitter@KellyCraftKY）

▲美國前駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）攜帶台灣黑熊布偶觀賞籃球賽，還不忘替布偶戴口罩。（圖／翻攝Twitter@KellyCraftKY）

記者吳美依／綜合報導

美國前駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）過去多次發表挺台言論，甚至隨身攜帶一隻台灣黑熊布偶，出席各活動。她返回美國觀賞肯塔基大學（University of Kentucky）籃球賽時，也不忘在照片中露出那隻搶眼可愛的布偶，以及它背後的「Taiwan」字樣，並且發文表示，「TaiBear參加了牠的第一場肯塔基大學籃球比賽！」

▲▼美國前駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）發表卸任感言。（圖／翻攝Twitter@KellyCraftKY）

▲克拉夫特（Kelly Craft）貼出台灣黑熊布偶和聯合國總部大樓合照。（圖／翻攝Twitter@KellyCraftKY）

▲▼美國前駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）發表卸任信函。（圖／翻攝Twitter@KellyCraftKY）

▲克拉夫特（Kelly Craft）發表卸任信函。（圖／翻攝Twitter@KellyCraftKY）

克拉夫隨著川普政府卸任前，在推特上發表卸任信函與感言，「能夠在聯合國替美國服務是我的榮幸。祝福我的繼任者和所有從事重要外交工作的人一切順利成功。」她稍後另發一篇貼文，PO出台灣黑熊布偶與聯合國總部大樓的合照，「自由與民主永遠經歷考驗，這也是聯合國存在的原因。從我個人角度來看，這也是為什麼在這裡服務、透過此方式替我的國家效勞是件好事。」

台灣駐美代表處21日在推特發文，感謝美國駐聯合國大使的支持，「台灣數十年以來一直被排除在聯合國之外，儘管我們盡一切努力參與，並且證明『台灣可以幫忙」。是時候改變這一切了。霸凌者不會停止，世界必須團結一致。」克拉夫特也在推特上回應，「謝謝你們所做的一切！這番話非常睿智。你們就是台灣可以幫忙的證明。」

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