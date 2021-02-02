川普女婿獲「諾貝爾和平獎」提名！　發聲回應：很榮幸

▲美國前總統川普的女婿庫許納（中）與其助手伯科維茨（左）雙雙獲得諾貝爾和平獎提名。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國前總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）曾經擔任白宮高級顧問，與助手、前中東特使伯科維茨（Avi Berkowitz）雙雙獲得諾貝爾和平獎提名。他也發表聲明表示，自己感到非常榮幸。

美國去年居中協調，促使以色列與阿拉伯聯合大公國、巴林、蘇丹與摩洛哥4個阿拉伯國家「關係正常化」，推動中東和平，但也引發巴勒斯坦強烈反彈。庫許納與伯科維茨在此過程中扮演重要角色，但《衛報》指出，川普卸任前引發不少爭議，可能影響2人得獎機會。

▲庫許納（右）和伯科維茨（左）在以阿關係正常化的過程中扮演重要角色。（圖／達志影像／美聯社）

諾貝爾和平獎提名門檻很低，每年都有上千人或組織被列入名單，但這不代表獲得諾貝爾委員會認可。今年提名活動已於1月31日截止，預計10月頒獎。本屆獲提名者包括川普、瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）、俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）與世界衛生組織（WHO）。

拜登政府預計將審查川普時期達成的所有國安協議，包括阿聯酋、沙烏地阿拉伯的軍售計畫。國會對於摩洛哥也有所反彈，因為前朝為了達成協議，承認摩洛哥在西撒哈拉爭議地區的主權。



諾貝爾和平獎提名「川普又上榜」 和環保少女、WHO共列名單

陪你一起努力的Podcast

下殺6.6折！蘭蔻「超極光精華水粉餅」完美底妝就靠這一塊