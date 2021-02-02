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疑助北韓金正恩「蓋核電廠」！文在寅急出面喊話　爭議文件被公開

▲▼南韓位於慶尚北道慶州市的月城核電廠。（圖／翻攝自維基百科）

▲南韓位於慶尚北道慶州市的月城核電廠。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓產業通商資源部（以下簡稱產業部）公務員涉嫌刪除關閉月城核電廠1號機的530宗文件資料，檢方在未公開的內部資料目錄中，發現政府疑似提案幫助北韓蓋核電廠，消息曝光後震驚朝野，最大在野黨國民力量（국민의힘）痛批政府此舉是「利敵行為」。對此，總統文在寅於昨（1）日急忙出面滅火，批判在野黨此舉為舊時代政治思維下的產物。

身為執政黨的共同民主黨與青瓦台也出面表示，發電廠包括火力、風力，又不侷限於核電廠；而產業部也於1日晚間公開引起爭議的內部文件，強調相關提案僅為內部檢討資料之一，考量到現行聯合國安理會對北韓制裁與美國外交政策，政府從未推動幫助北韓興建核電廠。

▲▼文在寅與金正恩2018年4月27日在板門店徒步橋展開44分鐘的單獨面談。（圖／達志影像）

▲文在寅與金正恩2018年4月27日在板門店徒步橋展開44分鐘的單獨面談。（圖／達志影像）

此次爭議源自於國內最大報社、同時為右傾保守派媒體《朝鮮日報》的報導，該份報導指出經過唇語專家的分析，文在寅2018年4月27日板門店會談在徒步橋時，確實曾向北韓最高領導人金正恩提及「發電廠問題」，而在會談之後，文在寅也曾對外表示，在徒步橋時曾親自遞給金正恩「韓半島（朝鮮半島）新經濟構想」USB硬碟。

對此，國民力量質疑USB裡藏有助北韓蓋核電廠的提案，非常對策委員長金鍾仁（김종인）痛批文在寅此舉為「利敵行為」，呼籲應立即向全民公開USB檔案資料。

▲▼南韓總統文在寅急忙出面澄清，呼籲在野黨勿將焦點集中在政治鬥爭。（圖／達志影像）

▲南韓總統文在寅急忙出面澄清，呼籲在野黨勿將焦點集中在政治鬥爭。（圖／達志影像）

根據《韓聯社》報導，由於首爾、釜山市長補選即將於4月舉行，此次選舉被視為明年總統大選的前哨戰，此番爭論對政局勢必造成不小風波，因此文在寅急忙跳出來滅火，「如今（受疫情影響）民生經濟艱困，眼下應該是朝野團結、集中防疫與振興經濟的時候，而不是急忙於政治鬥爭。」

曾於2018年擔任國務總理的共同民主黨黨魁李洛淵（이낙연）於今（2）日國會交涉團體演說時也表示，「根據記憶，兩韓領導人會談時並沒提到幫北韓興建核電廠一事，而在文在寅遞給金正恩的USB裡也未提到此事。」

▲▼南韓產業部決定對外公開遭質疑的6頁文件。（圖／達志影像）

▲南韓產業部決定對外公開遭質疑的6頁文件。（圖／達志影像）

產業部於1日下午公開遭刪除的「北韓地區核電廠興建推動方案」6頁文件內容，裡面提到兩韓3種合作方式，證實該提案為產業部內部討論時所提出的構想，並非由政府正式推動。

不過對於是否應公開USB，青瓦台政務首席崔宰誠（최재성）於2日上午在MBC電台時事節目痛批，在野黨要求公開USB是「不負責任的要求」，強調該USB屬於國家機密文件，未來也不得歸類於前總統遺物而要求公開閱覽，並表示國民力量金鍾仁此舉造成國家輿論分裂，不排除採取訴諸法律行動。

►文在寅疑助北韓蓋核電廠！前青瓦台幕僚怒控：是朴槿惠時期提議的
►文在寅「通匪諜」行徑恐曝光！遞USB給金正恩：願幫北韓蓋核電廠

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