最快2月中旬開放「接種新冠疫苗」！南韓疫情漸趨緩...僅增336例

▲南韓首爾明洞一處服飾賣場為配合防疫，調整營業時間。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）在大田、光州等地基督教團體IM宣教會所經營非法宗教學校傳出大規模群聚感染後，疫情逐漸趨緩，連續3天單日新增病例僅300多人，不過大型綜合醫院、療養機構、教會、考試院、職場、親友聚會等依然傳出零星群聚感染。對此，政府為了根除隱藏在地區社會的感染源，直到春假結束前的14日，維持先前的防疫措施，同時禁止5人以上群聚。

根據《韓聯社》報導，截至2日0時為止，南韓今（2）日新增336起病例，其中境內感染達295例、境外移入則為41例，同時新增10例死亡。目前南韓共累計78844例確診、1435例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增199例（首爾佔121例、京畿道佔70例、仁川佔8例）；光州新增23例；忠清北道新增18例；釜山、大邱、慶尚北道各新增10例；慶尚南道新增9例；江原道新增7例；忠清南道新增5例；全羅北道、全羅南道各新增2例。

從主要群聚感染案例來看，IM宣教會共累計384例；首爾市城東區漢陽大學醫院累計47例；首爾市東大門區某考試院累計10例；光州市安條克（안디옥교회，Antioch）累計107例；釜山市金井區某療養院累計84例。

▲新冠疫苗陸續運抵南韓，最快2月中旬開放醫護人員與高齡人士接種。（圖／達志影像）

報導指出，南韓最早將於2月中旬起開放接種新冠疫苗，其中透過COVAX取得的11萬7千劑（約供6萬人施打）輝瑞疫苗將於2月中旬後運抵南韓，阿斯利康疫苗440萬劑（約供220萬人施打）也預計於今年上半季到達。

而有部分專家指出，阿斯利康疫苗在65歲以上老人的臨床實驗案例相對較少，且其防疫效較他牌略低，其施打範圍應考慮不列入高齡人士。對此防疫當局表示，就算疫苗效果略低，但在形成全民免疫上還是能達成目標，若確認施打後安全、不會出現後遺症與副作用，則阿斯利康疫苗優先開放給高齡人士施打之政策維持不變。

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南韓現行防疫措施（至2月14日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、室內站立式表演場禁止營業；KTV、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間9時以後只開放外送與外帶；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場10%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場20%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

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