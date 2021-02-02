死亡數狂飆44%！葡國救護車路邊排長龍「醫療崩潰中」　歐洲急救援

▲葡萄牙疫情升溫，短缺的病床與醫護人力讓醫療系統負荷過載。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

葡萄牙新冠疫情持續延燒，目前境內的總確診人數已達71萬1018人，死亡人數1萬2482人。衛生部指出，在總確診病例中，有43%的病例都發生在今年的1月份，而且當月因新冠而死的人數高達5576人， 等同於佔了總死亡人數的44.7%。急劇增長的確診病例令公衛系統承受的壓力愈來愈大，也讓政府迫不得已向其他歐洲國家求援。

據路透社報導，目前葡萄牙有6869名新冠患者已住院接受治療，其中865人為加護病房（ICU）病患。政府將境內確診病例的大幅增長，歸咎於英國變種病毒，不過他們也承認，在聖誕節前後放寬封鎖政策和社交距離規定，讓病毒有機可乘。

▲葡萄牙醫院外排起長長的救護車龍，救護人員也站在路邊，等待將車上的新冠患者交給醫務人員。（圖／達志影像／美聯社）

急劇增長的確診病例導致醫療系統瀕臨崩潰邊緣，醫院床位嚴重不足，醫護人力也開始出現短缺，救護車必須在院外排上好幾小時才能將病患送入醫院，就連太平間也沒有足夠的冷藏櫃來保存死者遺體。

面對如此嚴峻的疫情，歐洲各國紛紛伸出援手，協助葡萄牙度過難關。奧地利駐里斯本大使館表示，奧地利願意接收葡萄牙的ICU病患，而德國也將在3日派遣26名醫師、護理師、衛生專家和40部移動式呼吸器、10台固定式呼吸器到葡萄牙里斯本。西班牙也已表示願意為葡萄牙提供協助，不過葡萄牙尚未表態是否接受。

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