劍橋大學挖出「巨型墳場」！人類骨骸超完好　學者讚：世紀大發現

▲劍橋大學在學生宿舍地下發現大型墳場。此圖為劍橋大學研究團隊先前在市中心發現的314具人類遺骸，其生活年代可追溯至10到14世紀。（圖／翻攝自YouTube／Cambridge University）

記者吳美依／編譯

英國劍橋大學國王學院日前拆除1930年代學生宿舍，卻因此發現深埋地下的中世紀巨型墳場，出土遺物與人類遺骸都保存良好，讓考古學家得以一窺後羅馬時代人民的生活面貌。媒體與學界形容，這是「19世紀以來最令人振奮的盎格魯─薩克遜考古學發現之一」。

根據《衛報》報導，劍橋大學聘用的阿爾比恩考古團隊（Albion Archaeology）發掘60多座墳墓與大約200件遺物，包括劍、短刀、陶器、玻璃瓶、串珠項鍊與青銅製胸針，其年代可追溯至盎格魯─薩克遜年代早期，也就是大約西元400年至650年間。另外，該遺址也發現羅馬土方工程與鐵器時代建築證據。

劍橋大學考古學家古德森（Dr Caroline Goodson）表示，本次出土的人類遺骸保存非常良好，「這裡的鹼性土壤非常典型，沒有讓骨頭腐爛」，有助於學者運用現代科技，分析死者的飲食、DNA資訊，甚至遷徙路線與親屬關係。

根據8世紀古書《英吉利教會史》（Bede’s Ecclesiastical History），羅馬軍隊8世紀撤出英格蘭地區時，拋棄了劍橋等許多城鎮。古德森指出，劍橋沒有被完全遺棄，該遺址進一步揭露更清晰的後羅馬時期生活樣貌。她推測，羅馬時期人口與歐洲大陸移民的後裔生活在此，但「飲食、 穿著與土地使用方式都不相同，在一個高度流動性的時期改變生活方式。」

▲劍橋大學出土大型墓地。（圖／翻攝劍橋大學國王學院）

古德森提到一些特殊發現，包括形狀類似葡萄酒桶的羅馬晚期玻璃碎片，「看起來像是典型羅馬物品在後羅馬時代脈絡裡被重新利用，成為一件陪葬品」，另一個近似典型羅馬晚期樣式的墳墓，可能意味著人們自從羅馬時期就開始使用這片墓場，「這將會非常有趣」。

古德森表示，如果能夠透過碳14定年法，證明人們5至7世紀持續使用這塊墓地，將是重大發現。她指出，人們「埋葬死者與處理遺體的方式非常重要……指向一個不同的世界觀與宇宙觀，這是一種新的紀念方式」。

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