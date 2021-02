國王學院校舍挖掘第4座墳場　200多件中世紀遺骸保存完整

▲英國劍橋大學的國王學院近日被發現有中世紀的大型墳場。(示意圖/取自免費圖庫/pixabay)

實習記者劉佩婷/綜合報導

考古學家近日在英國劍橋大學(Cambridg)的國王學院(King's College)校舍底下發現第4座「中世紀的巨大墳場」,有別於前3次已經在東邊發現的墳墓,這次的遺骸被保存的相當完好,推測墓地範圍可能超出劍橋大學的校址,讓外界都為之驚嘆。

▲劍橋大學地底下發現的墳場被科學家譽為是「19世紀以來盎格魯撒克遜考古學界最令人驚嘆的發現」。(圖/取自免費圖庫/pixabay)



根據《衛報》(The Guardian)報導,英國劍橋大學的國王學院去年夏天拆除了1930年代老舊的建築物之後,打算重建校舍,並且在2022年完成並提供給學生入住,近日考古學家竟然在這個校舍的下方發現竟然有一座「中世紀的墓地」的存在,值得注意的是,這些遺骸都保存的相當完整,讓許多考古專家都為之驚嘆,並將它譽為「19世紀以來盎格魯撒克遜考古學界最令人驚嘆的發現」。

國王學院提到,墳墓中大約有200件物品被發現,包括銅質別針、珠子項鍊、短劍、陶器和玻璃燒瓶。儘管這些古物都和鐵器時代與羅馬時代所用的日常用品極為相似,但考古學家指出,仔細觀察這些古物,最遠可以追溯到盎格魯-撒克遜早期(c400-650 CE)。

