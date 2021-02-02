國王學院校舍挖掘第4座墳場　200多件中世紀遺骸保存完整

▲英國劍橋大學的國王學院近日被發現有中世紀的大型墳場。（示意圖／取自免費圖庫/pixabay）

實習記者劉佩婷／綜合報導

考古學家近日在英國劍橋大學（Cambridg）的國王學院（King's College）校舍底下發現第4座「中世紀的巨大墳場」，有別於前3次已經在東邊發現的墳墓，這次的遺骸被保存的相當完好，推測墓地範圍可能超出劍橋大學的校址，讓外界都為之驚嘆。

▲劍橋大學地底下發現的墳場被科學家譽為是「19世紀以來盎格魯撒克遜考古學界最令人驚嘆的發現」。（圖／取自免費圖庫/pixabay）



根據《衛報》（The Guardian）報導，英國劍橋大學的國王學院去年夏天拆除了1930年代老舊的建築物之後，打算重建校舍，並且在2022年完成並提供給學生入住，近日考古學家竟然在這個校舍的下方發現竟然有一座「中世紀的墓地」的存在，值得注意的是，這些遺骸都保存的相當完整，讓許多考古專家都為之驚嘆，並將它譽為「19世紀以來盎格魯撒克遜考古學界最令人驚嘆的發現」。

國王學院提到，墳墓中大約有200件物品被發現，包括銅質別針、珠子項鍊、短劍、陶器和玻璃燒瓶。儘管這些古物都和鐵器時代與羅馬時代所用的日常用品極為相似，但考古學家指出，仔細觀察這些古物，最遠可以追溯到盎格魯-撒克遜早期（c400-650 CE）。

An extensive early #medieval burial ground has been revealed on the site of our new graduate accommodation on Barton Road in #Newnham, shedding light on life and death in Cambridge in the 5th-7th centuries (CE).



Read all about this extraordinary dig here: https://t.co/4qpeBQHD09 pic.twitter.com/Ye9ch9N43U — King's College (@Kings_College) January 27, 2021

研究中世紀早期歷史的卡羅琳·古德森（Caroline Goodson）博士表示，這些遺骸保存的相當完好，校舍底下的鹼性土壤並沒有讓那些骨頭被分解，可以從這些骨頭去分析死者的DNA、生活習慣、飲食文化與家庭關係。古德森推測，居住在劍橋郡的人是來自早期羅馬人的後代與後帝國時代大陸到英國的新移民，同時懷疑這座的墳場可能超出整個校區的原址。