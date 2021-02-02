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日媒：日本「11 都府縣」緊急事態宣言將延至3月7日

▲▼日本。（圖／路透）

▲日本政府將決定延長宣言1個月。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京2日專電

日本武漢肺炎疫情不樂觀，東京、大阪、名古屋、福岡四個都會區發布緊急事態宣言到2月7日為止，但因醫療資源緊迫情況仍未緩解，日媒報導，政府今天將決定延長宣言1個月。

日本讀賣新聞報導，為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），政府1月7日發布為期1個月的緊急事態宣言，雖然新增確診病例有減少的傾向，但因醫療資源緊迫情況仍未緩解，所以日本政府打算延長緊急事態宣言1個月到3月7日為止。

緊急事態宣言涵蓋首都圈4都縣、關西圈3府縣等11 都府縣，其中櫪木縣因新增確診病例減少，醫療體系情形已有改善，將解除緊急事態宣言。

有關緊急事態宣言的延長，日本政府今天下午將在詢問專家諮詢委員會後，首相菅義偉在眾議院和參議院營運委員會上做事前報告，之後在政府防疫對策本部正式做決定。今晚菅義偉將召開記者會說明。

日本政府認為，首都圈4都縣、關西圈3府縣的新增確診病例、疫情對醫療體制的負擔有改善，但改善情況不夠充分，有必要持續實施緊急事態宣言，籲請餐飲店提早打烊等以利防疫。此外，愛知、岐阜、福岡縣也考慮到病床緊迫的情況仍未解除，也決定延長緊急事態宣言。

菅義偉1月7日對首都圈的4都縣（東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣）發布緊急事態宣言，1月13日宣再擴大至關西3府縣（大阪府、京都府、兵庫縣）、東海地區2縣（愛知縣、岐阜縣）、福岡縣、櫪木縣。

日本政府的調查顯示，宣言的對象地區11都府縣當中，截至1月31日的一週內，每10萬名新增確診病例，東京、大阪等6都府縣處於最嚴重的第4階段（疫情爆發階段），但櫪木、愛知、兵庫等5縣已減緩至第3階段（疫情急增階段）以下。有9都府縣的病床使用率處於最嚴重的第4階段。

 

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