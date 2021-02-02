胡椒噴霧射9歲女雙眼！美女警上銬嗆「妳像個小孩」　密錄器畫面曝

▲女警將9歲女孩反手銬後押上車。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國紐約羅徹斯特（Rochester）一名女警，於美東時間周一（1日）爆出執法過當醜聞而正被調查中。根據錄影畫面顯示，該名女警獲報前往處理一起家庭糾紛時，竟拿胡椒噴霧對準一名9歲小女孩的臉部射出，還將她壓在雪地上反手上銬，壓她回警車上時更嗆「妳的行為像個小孩」，女孩則又哭又喊地回答，「我就是小孩啊」。

根據路透社報導，1日警方釋出穿戴式攝影機拍到的相關畫面，涉事的幾名員警表示上月29日接獲通報，前往羅徹斯特一處人家處理家庭糾紛；羅徹斯特副警長安德森（Andre Anderson）告訴媒體，該名9歲女孩迪安（化名）嚷嚷著想要自殺也想要殺害媽媽。

▲警方在女孩住家門外制伏她。（圖／翻攝自推特「@ajplus」）

警方到場處理後，迪安卻突然轉身想要逃跑，被警員趕上後壓制在雪地上，隨即將她反手上銬並帶回車上，準備前往醫院讓迪安接受治療。迪安在過程中不斷喊著「我要爸爸，我要爸爸！」她在被帶回警車的路上不斷掙扎，女警蘿瑞（化名）便警告她，「妳只剩最後一次機會，不然胡椒噴霧就等著進到妳的眼睛裡」，蘿瑞接著安撫她會打電話給她父親。

另一名警察這時催促蘿歲乾脆直接對準女孩眼睛噴下去，之後迪安便哭喊「幫我擦一下我的眼睛，拜託！」影片則顯示一名警察的聲音嘆氣說著，「真是難以置信」。

外媒特別提及被押的女孩為一名非裔女孩。目前全案正在調查中，詳細情況仍有待相關單位的確實調查結果。