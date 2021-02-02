美國高度關注緬甸！拜登警告緬甸軍方放人　威脅重啟制裁

▲美國總統拜登發聲明警告緬甸軍方，並表示可能重啟制裁。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓1日專電

美國總統拜登今天發出聲明，呼籲緬甸軍方立即放棄所奪取的權力，並釋放已逮捕的活躍人士與官員，美國也將對破壞緬甸民主過渡者問責，並檢視已經取消的制裁。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）、國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天晚間發出聲明譴責緬甸軍方政變後，拜登（Joe Biden）今天再度發出聲明，顯示美方對緬甸局勢的關切。

拜登在聲明中表示，緬甸軍方奪權、拘留緬甸實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）與其他文職官員，並宣布進入緊急狀態，是對緬甸民主與法治過渡的直接攻擊。在民主國家，武力絕不應用於企圖推翻人民意願，或是試圖抹去可信的選舉結果。近10年來，緬甸人民一直為建立選舉、文官治理與和平政權轉移而努力，這樣的進展應獲得尊重。

拜登也呼籲國際社會團結一致，敦促緬甸軍方立即放棄所奪取的權力、釋放拘留的活躍人士與官員、解除所有電信限制，並避免對人民暴力相向。美國將與區域和世界夥伴合作，支持恢復民主與法治，並將向推翻緬甸民主過渡者追究責任。

拜登並揚言，將考慮對緬甸恢復制裁。他在聲明中表示，過去10年，基於民主進展，美國取消對緬甸的制裁。但現在情況生變，美方有必要對相關制裁進行評估，採取適當行動。他並表示，美國會捍衛民主。

緬甸軍方昨天對民選政府發動政變，翁山蘇姬與她所屬的「全國民主聯盟」（NLD）多名領袖遭突襲逮捕。軍方的電視台發布聲明，聲稱這場拘捕行動是為了處理「選舉舞弊」。