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布林肯批中國疫情處理不透明　美國必須提供港人避風港

▲▼拜登政府國務卿被提名人布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

美國國務卿布林肯認為，美國應接納逃離香港的香港人。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓1日綜合外電報導

美國新任國務卿布林肯今天接受上任後首場電視專訪時，嚴詞批評中國對疫情處理不透明，以及破壞讓香港維持自治的承諾。他還認為，美國也必須敞開大門接納逃離鎮壓的香港人。

布林肯（Antony Blinken）接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時說，儘管世界衛生組織（WHO）派出的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）源頭調查人員已來到中國武漢現場，北京在允許專家進入病毒發現地點這件事上，表現仍「遠遠不及格」。

布林肯表示，中國缺乏透明度是一個「根深柢固的問題」，必須加以解決。

布林肯還批評，中國對香港的所作所為「非常過分」，破壞讓香港維持自治的承諾。北京通過影響深遠的港區國安法，明定分裂和顛覆罪名後，已對支持民主示威者發動一波波逮捕行動。

布林肯受訪時說，美國必須對逃離鎮壓的的香港人打開大門，如同英國承諾所做的。

他表示：「我們見到香港人再度起身捍衛自身權利，這些權利是原本保證會給他們的。如果他們是中國當局打壓的受害者，我們應該做些事來提供他們避風港。」

布林肯又說，美國若重新參與全球事務和國際組織，就會獲得對抗中國的力量，「因為當我們退出，中國就會補上」。

布林肯表示：「中國帶來的挑戰，與其說是他們勢力崛起，還不如歸咎於我們自己釀成的弱點。」他顯然意指美國前總統川普對北大西洋公約組織（NATO）、聯合國（UN）和世衛等國際組織抱持反感。

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