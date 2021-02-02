緬甸「兩個政府」扭曲體制！翁山蘇姬真有權嗎　軍方政變為何合法

▲緬甸國務資政翁山蘇姬是表面上的文人政府領導人，但充其量只掌握了外交權。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

緬甸軍方1日發動軍事政變，國務資政兼外交部長翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）、總統溫敏（Win Myint）遭拘捕，軍政府更依據憲法發布緊急狀態令，大權移交緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）。外界難免好奇，翁山蘇姬作為緬甸民主化代表人物，為什麼總統並非由她擔任？軍政府為何又能依據憲法「依法政變」呢？

回顧緬甸歷史，自1962年起，由奈溫將軍（Ne Win）建立起軍政府體制就一直掌握著緬甸的軍政大權，儘管2010年軍政府同意民主選舉產生的新政府成立，但緬甸政府實際上仍有「兩套人馬」在運作，一邊是民選的民主文人政府，一邊則是退居幕後的軍政府。

緬甸軍政府2008年制定新憲法，表面上雖打著「民主」大旗，實際上則進一步鞏固軍人統治地位，並且把翁山蘇姬為首的民選政府，當作軍方諸多爭議行徑的代罪羔羊。

▼ 緬甸國防軍總司令敏昂萊走出幕後，成為緬甸檯面上與檯面下的實際掌權者 。（圖／路透）



舉例而言，軍政府在2008年憲法中制定若干條款，目的是保證權力能牢牢掌握在軍人手中。軍政府的主要手段包括，憲法規定緬甸國會民族院（上議院）和人民院（下議院）有4分之1的席位為軍方「直接提名」產生，不必經過選舉，並規定修憲必須在議會獲得75％以上議員同意。換言之，軍方無論如何都在國會擁有「絕對的否決權」。

另外，緬甸2008年憲法還規定，「國防與安全委員」會有權宣布國家進入「緊急狀態」，屆時緬甸國防軍可實施軍事管制、解散議會，軍方直接接管國家政事。因此「國防安全委員會」才是緬甸實際上的最高權力機構。

「國防安全委員會」由11人組成，分別為總統、兩位副總統、國會兩院議長、國防軍總司令、副總司令、外交部長、邊境事務部長、內政部長和國防部長。由於新憲法直接規定，國防部、內政部、邊境事務部3位最高長官均由軍方內部選拔產生，並且直接向國防軍總司令負責，加上緬甸第一副總統明穗（Myint Swe）也是軍方人馬，如此一來緬甸軍方在「國防安全委員會」11人中就佔了6人，牢牢掌握話語權，而表面上貴為總統的溫敏，實際上只不過是橡皮圖章的角色。

由於軍政府在憲法上設下層層關卡，讓軍方能躲在表面上的民選政府之後，繼續左右國家大事，而文人政府也沒有足夠力量能與之抗衡。因此，當2016年至2017年間，緬甸國防軍對境內羅興亞人展開迫害時，總司令敏昂萊面對外界質疑時稱，國防軍是在總統的領導下採取行動，雖然聽起來符合憲政國家常態，但實際上只不過是將責任推給文人政府。

正是因為如此，文人政府總統溫敏、國務資政翁山蘇姬，始終對羅興亞人遭遇保持沉默，真正原因是，即便翁山蘇姬身份類似西方國家的總理，但在緬甸怪誕的政府體制下，她仍無法真正掌控軍方，甚至對軍方行動有些無能為力。

至於為什麼翁山蘇姬身為「民主化運動領袖」，仍無法出任總統？那也是軍政府在憲法中耍的另一個小手段。緬甸憲法規定，親人或自身擁有外國籍的人士不得出任總統，而翁山蘇姬已故的夫婿為英國人，其2名兒子也都是英國籍。換句話說，這又是另一個針對翁山蘇姬「量身打造」的禁令，目的就是不讓翁山蘇姬成為總統。

▼緬甸軍政府的支持者在街頭揮舞國旗和軍旗。（圖／達志影像／美聯社）



因此，當翁山蘇姬領導的「全國民主聯盟」在2015年大選中取得勝利後，也只能提名其黨內盟友廷覺（Htin Kyaw）出任總統，而民選政府再替翁山蘇姬特別「訂做」一個「國務資政」的職位，讓翁山蘇姬也能進入政府決策圈。另外，也因為「國防安全委員會」的存在，翁山蘇姬堅持要身兼外交部長，為的就是讓文人政府在委員會內能擁有多一點話語權。

當廷覺於2018年宣布辭去總統職務後，緬甸議會又推選翁山蘇姬的親密盟友溫敏為總統，但充其量指掌握外交權的文人政府，仍然無法與幕後的軍政府抗衡。

以翁山蘇姬為代表的「執政黨」全國民主聯盟，在2020年大選獲得壓倒性勝利，軍方卻選在此時以「選舉存在舞弊嫌疑」為由，宣布國家進入為期一年的緊急狀態，改由國防軍總司令敏昂萊掌權，而原副總統明穗則代理總統。

敏昂萊自2011年上位以來，本就牢牢抓住軍政大權，但今年即將年滿65歲的他，也來到緬甸國防軍的強制退役年齡。外界分析，這場「政變」的真正原因，或許就與敏昂萊的野心有關。

澳洲羅伊研究院（Lowy Institute）緬甸專家勒梅休（Herve Lemahieu）指出，敏昂萊曾有過退役後以「平民身分」參選的想法，但軍方支持的「聯邦鞏固與發展黨」在2020年大選中慘敗，讓他擔心自己可能無法靠選舉來繼續掌權。勒梅休認為，大權在握的敏昂萊接下來可能安排重新選舉，並且透過「操縱」讓選舉結果對自己更有利。

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▼緬甸軍人在通往國會的主要公路設立檢查哨。（圖／路透）