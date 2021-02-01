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歐盟目標「夏天結束前」群體免疫　德國不排除使用俄中疫苗

▲▼新冠疫苗。（圖／路透）

▲新冠疫苗。（圖／路透）

文／中央社

相較於英國和以色列，歐盟2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗接種進度緩慢。歐盟承諾加快速度，目標夏末前實現群體免疫，德國並表示不排除使用俄羅斯和中國疫苗。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen ）昨天接受德國第二電視台（ZDF）訪問時表示，2、3月的疫苗供應仍相當困難，隨後就會明顯改善，歐盟目標是夏天結束前7成的成年人完成接種，如能達成將是「了不起的成就」。

范德賴恩說，歐盟已有1200萬人接種疫苗，人數相當可觀。她反對拿歐盟跟英國比，「真正應該比的是跟病毒和時間賽跑」。

歐盟藥品管理局（EMA）至今已批准德國生技公司BioNTech和美國輝瑞藥廠（Pfizer）合作、美國莫德納（Moderna）、英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）等3款疫苗。

阿斯特捷利康原本宣布今年第一季交給歐盟3100萬劑，比原先承諾的8000萬劑少。在歐盟抗議後，昨天改口說將交貨4000萬劑。

BioNTech今年原本計劃生產13億劑。為滿足全球迫切的需求，今天宣布將增加到20億劑，其中歐盟至少預訂了5億劑。

歐洲不少民眾對接種進度緩慢抱怨不已，德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）表示，他可以理解民眾沒耐性，畢竟封城那麼久大家都疲倦了。

史巴恩接受「星期日法蘭克福廣訊報」（FAS）訪問時說，如通過歐盟審核，沒理由排除俄羅斯和中國的疫苗。只要安全和有效，能幫助對抗疫情，什麼國家生產的疫苗都一樣。

俄羅斯上月29日宣布已向歐盟申請上市，可在今年第2季供應歐盟1億劑的「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗，供5000萬人接種。

與俄羅斯和中國關係友好的匈牙利日前率先宣布核准衛星-V疫苗和中國醫藥集團旗下國藥控股公司（Sinopharm）的新型冠狀病毒疫苗，成為第一個核准俄國和中國疫苗的歐盟國家。

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