緬甸軍方疑政變！仰光主要道路封鎖　超市現搶購潮

▲軍隊駐守,仰光主要道路封閉。(圖/路透)



文/中央社記者呂欣憓曼谷1日專電

緬甸今天疑似爆發軍方政變,在仰光的台商指出,軍方擔心會有大規模群眾集結,仰光主要道路已經被封鎖,他評估後續狀況不樂觀,可能會有動亂,超市出現搶購民生用品的狀況。

緬甸執政黨「全國民主聯盟」(National League for Democracy,全民盟)發言人苗紐(Myo Nyunt)今天向媒體表示,包括總統溫敏(Win Myint)、實質領導人翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)在內多名執政黨高層已遭到軍方逮捕。軍方稍後宣布國家進入為期一年的緊急狀態,目前交由武裝部隊總司令敏昂萊(Min Aung Hlaing)掌權。

People line up to buy rice in Yangon #Myanmarcoup #Savemyanmar pic.twitter.com/1iatyZ5yL6