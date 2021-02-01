前男友婚禮和新娘「最後抱抱」　新郎微笑逐漸母湯網：看得到痛苦

▲新郎的表情在網路引發討論。（圖／翻攝自TikTok／mayangkumay）

記者李振慧／綜合報導

馬來西亞近來一場婚禮新娘的前男友突然現身，沒想到新娘發現後，竟然轉身向新郎要求，想要與前男友「最後一次抱抱」，新郎答應後，2人就在他眼前擁抱了起來，尷尬的情況讓影片在網路上獲得550多萬人次觀看，許多人認為新郎雖然臉上在笑，眼裡卻藏不住痛苦。

英國《太陽報》，這支影片近來被分享在TikTok上，影片中可看到，一對新人正在向前來的賓客致意時，突然出現一張熟悉面孔，原來戴著口罩的男子是新娘前男友，前男友原本只是想向新娘握手並祝她幸福，沒想到新娘竟然向新郎要求，想和前男友「再抱一次」。

新郎表情看起來有些尷尬，但還是答應新娘要求，沒想到新娘與前男友一抱就是5秒鐘，還熱情拍背，讓他只能站在一旁乾瞪眼，臉上雖然還是掛著微笑，表情卻令人玩味。上萬網友留言認為，「新郎的微笑帶著痛苦」、「老兄，你的表情不會說謊」，還有人鼓勵新郎，「你可以找到更好的」，另外也有許多網友大讚新郎有風度。

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