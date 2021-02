憂政變動盪！緬甸民眾瘋湧ATM「排隊搶領現金」　全國銀行宣布關閉

▲緬甸仰光民眾在銀行外大排長龍,等著領現金。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

緬甸今(1)日疑似爆發政變,軍方以去年大選舞弊為由,逮捕總統溫敏(Win Myint)等多名政府高層,實質領導人翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)據傳也遭軟禁在家。許多民眾陷入恐慌和混亂,紛紛湧向提款機領錢。緬甸銀行家協會則於稍早宣布,全國銀行「暫時關閉所有金融服務」。

▲緬甸KBZ銀行宣布,將遵照緬甸銀行家協會規定,關閉國內所有分行。(圖/路透)



綜合《路透社》、《緬甸時報》等外媒報導,緬甸銀行家協會於當地時間12時左右發布聲明指出,由於目前政治形勢影響,加上網路連線品質不良,全國各銀行已經同意暫時關閉所有金融服務,並將向中央銀行尋求批准,之後會再宣布重啟服務的時間。

▲許多仰光民眾擔心軍事政變造成騷亂,排隊領出現金。(圖/路透)



Many people line-up ATM machines in Yangon, panic under army coup in Myanmar photo credit: Khit Thit Media #coupdetat #Myanmarcoup #Burma #SaveMyanmar #Tatmadaw #PanicBuy pic.twitter.com/hAhu24frXH