憂政變動盪！緬甸民眾瘋湧ATM「排隊搶領現金」　全國銀行宣布關閉

▲緬甸仰光民眾在銀行外大排長龍，等著領現金。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

緬甸今（1）日疑似爆發政變，軍方以去年大選舞弊為由，逮捕總統溫敏（Win Myint）等多名政府高層，實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）據傳也遭軟禁在家。許多民眾陷入恐慌和混亂，紛紛湧向提款機領錢。緬甸銀行家協會則於稍早宣布，全國銀行「暫時關閉所有金融服務」。

▲緬甸KBZ銀行宣布，將遵照緬甸銀行家協會規定，關閉國內所有分行。（圖／路透）



綜合《路透社》、《緬甸時報》等外媒報導，緬甸銀行家協會於當地時間12時左右發布聲明指出，由於目前政治形勢影響，加上網路連線品質不良，全國各銀行已經同意暫時關閉所有金融服務，並將向中央銀行尋求批准，之後會再宣布重啟服務的時間。

▲許多仰光民眾擔心軍事政變造成騷亂，排隊領出現金。（圖／路透）



根據現場畫面，緬甸仰光（Yangon）的民眾紛紛來到各間銀行、提款機前面，想要將存款全部領出來，排隊人潮形成長長人龍。

緬甸軍方1日透過軍事頻道證實拘留政府高層領袖，宣布國家進入為期1年的緊急狀態，並將權力移交現任國防軍三軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing）。當地媒體工作者表示，目前電話訊號已被切斷，雖然網路仍可使用，但隨時可能斷訊。他提到，已有多名民選領袖被抓，擔心這次狀況可能很嚴重。

翁山蘇姬曾奪諾貝爾和平獎！洛興雅事件折損光環 再遭政變被捕

緬甸政變「電話訊號斷光」 當地記者曝多人被抓：情況恐惡化

翁山蘇姬被軟禁在家！緬甸軍曝1關鍵發動政變 奪權計畫早開始