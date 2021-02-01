翁山蘇姬首發聲：反抗政變！　起底緬甸新掌權人「沉默總司令」

▲緬甸執政黨領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸執政黨領袖翁山蘇姬1日清晨被捕，外傳目前被軟禁在家，軍方也宣布所有大權移交給國防軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing）。依據執政黨全國民主聯盟（NLD）1日最新聲明，翁山蘇姬呼籲社會大眾不要接受軍方發動的政變，要挺身示威反抗。

翁山蘇姬在這份聲明中指出，「軍方的行動是為了讓國家重新回到獨裁統治之下，我敦促大家不要接受這一點，要採取相對應做法，全心全意反抗軍方發動的政變。」

▲緬甸士兵現身仰光市政廳。（圖／路透）

軍方1日透過軍事頻道證實拘留政府高層領袖一事，強調這是因去年大選存在非法舞弊，所以才會發動此次行動，同時宣布實施1年緊急狀態，期間由軍方控制國家，並把權力移交現任緬甸國防軍三軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing）。這也讓外界把焦點轉移至握有大權的敏昂來身上。

▲緬甸國防軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing） 。（圖／路透）

敏昂來現年64歲，1972年起在仰光大學就讀法律科系，並於1974年成功申請加入緬甸首屈一指的軍事大學「國防學院」（Defence Services Academy）。依據同學2016年受訪時說法，敏昂來沉默寡言，行事低調。

緬甸政府2011年大舉改革，取消黨禁報禁、釋放政治犯，國家似乎向民主邁出一大步；令外界關注的是，敏昂來同年也開始接管軍隊。政治觀察家坦言，敏昂來從未表現出準備放棄軍方在議會的25%席位，也不允許修改憲法中禁止翁山蘇姬成為總統的條款。

仰光外交官透露，在翁山蘇姬2016年展開第一任期的時候，敏昂來也從沉默寡言的士兵變成一名政治家，不但利用臉書為自身宣傳，還會與高官會面、參訪寺廟。直到2018年，他的臉書因洛興雅事件被封鎖。

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