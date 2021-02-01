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超重度「臉盲症」！她照鏡子認不出自己　尬聊40分鐘才發現找錯人

▲女人,照鏡子,保養,化妝。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲英國一名33歲女子從小深受「臉盲症」之苦，就連照鏡子也認不出自己。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳美依／編譯

英國達比郡（Derbyshire）33歲女子蘿倫（Lauren Nicole-Jones）罹患嚴重的「面部識別能力缺乏症」（prosopagnosia），也就是俗稱的臉盲症，無法辨別好友與知名人物的長相，有時甚至連照鏡子也認不出自己。她曾經打錯視訊電話，和對方尷尬地交談40分鐘，才發現根本找錯人了。

蘿倫向《鏡報》表示，臉盲症的生活非常棘手，她會把前男友錯認成別人，忘記12歲以來的摯友漢娜（Hannah）長相，甚至必須靠著白紗款式，才能認出婚紗照裡的自己，「我曾在一間餐廳裡，為了擋住他人道路而道歉，但站到旁邊好幾步後，才發現那是自己在全身鏡中的倒影。」

蘿倫已經放棄看電影，「如果有2個長很像的金髮女人，我就無法分辨角色，然後跟著混淆情節。我比較喜歡看書。」幸好，她還是認得出最親密的丈夫強納森（Jonathan）與家人，並學會靠著習慣、言行舉止與說話方式認人，「如果我在街上遇見某人，有時能夠憑藉獨特的眼鏡或鬍子認出對方。如果我不確定，就會詢問一些問題」。

漢娜19歲時讀到神經學家薩克斯（Oliver Sacks）的著作，才發覺自己罹患臉盲症。她試圖幽默以對，但有時仍非常沮喪，若深陷壓力之中，情況甚至更加惡化，「好的一面是，我變得擅長與不熟識的人攀談，臉對我來說意義不大……壞的一面是，這影響自尊、與世界和他人交流的感受。」

據悉，每50人之中就有1人罹患某種程度的臉盲症，有些患者無法認出只見面幾次的人，有些患者日常生活也深受困擾。科學家對此症狀所知甚少，也沒有辦法治療，僅推測可能是先天因素，或者腦內控制臉部認知與記憶的區域受損導致。

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