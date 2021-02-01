老人染疫率飆升！日本擬2日決定「再延長」緊急事態至3/7

▲日本政府將於2日決定是否延長緊急事態。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

新冠肺炎持續蔓延，日本日前為防堵疫情擴散，宣布11個地區再度進入緊急事態，期限至2月7日。然而整體疫情至今仍未完全消緩，因此除了櫪木縣按照原定時程解除外，當局擬於2日決定剩餘10個都府縣是否繼續沿長緊急事態宣言，直到3月7日。

根據《產經新聞》引述多名政府內部人士報導，由於首都圈與關西地區的醫療系統仍然無法完全支撐目前的確診病患，日本政府擬於2日召開諮詢委員會，與專家共同討論相關應對方案，並於當晚的政府對策本部決定是否針對部分地區，延長緊急事態宣言。據悉，櫪木縣因新增確診數減少，因此被准許準時解除。

除了櫪木將按照原定計畫於2月7日解除緊急事態外，東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、岐阜、大阪、京都、兵庫以及福岡等10個地區，因疫情狀態仍未按照預期目標回穩，因此可能必須再延長1個月。不過，倘若這10個地區的醫療資源與疫情能在3月7日前獲得改善，將可隨時提早解禁。

事實上，東京與大阪等11個地區近一週的新增確診數與上週相比，雖然有明顯下降，但新增病例中，容易引發重症化的高齡患者比例大幅增加，因此相關單位也不敢大意，將於2日召開會議討論，決定是否再延長1個月。

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