點外送備註最後一餐…老闆接單「急做3舉動」關心　顧客暖哭了！

▲披薩店老闆因擔心顧客安危親自外送，讓不少網友直呼「被暖哭」。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張寧倢／編譯

2020年爆發新冠疫情與許多惡耗，對很多民眾來說都是相當難熬的一個年頭。南韓就有一位失業民眾因此產生了放棄人生的極端念頭，於是利用外送APP向平時很常光顧的店家下訂披薩並寫道，這是他「最後一餐」，沒想到，披薩店老闆不僅打電話關心，還親自外送，讓這位顧客不禁流下感動淚水。

根據韓媒《Insight》報導，南韓民眾常用外送平台之一的「外送的民族」上最近流傳著一則溫暖人心的討論串。一位用戶發文稱，眼看身邊朋友一個個發展順利，反觀求職失利的自己，20幾歲的青春也將流逝，抱著最後挑戰的心，申請到海外語言進修，卻因為疫情被迫取消，讓2020年過得非常鬱悶。

這位民眾表示，極度憂鬱的他覺得人生已到盡頭，厭倦了這種生活，想著乾脆放棄一切，卻在最後一刻想起了常吃的披薩，於是用外送APP向時常光顧的店家點餐並寫道，「這是我最後的一餐，我會把我的好運也一併送您。」沒想到，才剛完成下訂，披薩店老闆立刻打了電話給他。

▲南韓一家披薩店的常客因為失業想要輕生，多虧暖心的老闆及時給予關心。（圖／免費圖庫Pixabay）

民眾敘述當時情景稱，剛接起電話，老闆的一句溫暖關心，「沒事吧？有需要幫你叫救護車嗎？」就讓他瞬間感動落淚。後來，老闆因為擔心他的安危還親自將披薩送到家門口，見到他安然無恙才放心離去。

而當這位顧客打開披薩時，又再次被溫暖的老闆逼哭，因為老闆竟然在紙盒上寫著，「一切都還好吧？看到留言的話，請一定要寫下回饋讓我們知道，未來只會有好事發生，忘掉過去的不愉快吧！」

文章被廣傳之後，老闆也親自發聲，2020年對大家來說都是相當辛苦的一年，自己並不是因為年紀稍長而想要對誰說教，「只是希望共同生活在這個世代的所有人，今年能過得更加幸福，大家一起加油。」讓不少網友紛紛表示，「我看完都哭了！」、「這世界還是值得活下去的」、「披薩店一定要生意興隆」。

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