南非變種病毒襲全球…美2款疫苗擋不住！　效力掉到49％

記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎變異毒株逐漸在全球各地傳開，讓各界開始懷疑疫苗能否有效阻擋。根據《南華早報》報導，美國諾瓦瓦克斯、嬌生疫苗在新冠病毒的有效力達到70％至90％，但在南非變種病毒上，免疫反應就降到60％以下，遠低於其他病毒株。

▲諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



根據《南華早報》報導，諾瓦瓦克斯（Novavax）日前宣布，其疫苗預防新冠肺炎（COVID-19）的效力為89.3％，對英國變種病毒的防護力為85.6％；不過，在針對南非變種病毒（B.1.351）的有效性就掉到49％。

嬌生（Johnson & Johnson）旗下開發的新冠病毒疫苗在美國的有效性為72％，拉丁美洲的有效性為66％，南非為57％，疫苗總體有效性66％

哈佛大學流行病學家米娜（Michael Mina）表示，從進化生物學的角度來看，病毒變異完全在意料之中，「但在這麼糟的事情上得到證實，感覺還是很不好。」研究人員曾認為，病毒還需要幾年的時間才會產生耐藥性，但全球目前有超過1億人染疫，每次感染有機會讓病毒產生變異，「病毒短時間內快速進化，很大程度上是不受控的傳播所導致。」

美國藥廠龍頭莫德納（Moderna）表示經測試後，莫德納疫苗對英變種病毒抗體效力不減，但對南非變種病毒確實出現「抗體效力減弱」的情況，而該公司將會研製新的強力注射劑。輝瑞藥廠（Pfizer）則宣布，其疫苗足以對抗英國和南非變種病毒的關鍵突變，雖然相比對原始病毒作用的效果有微小差異，但並不會導致疫苗的有效性明顯降低。

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