　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美澳關注緬甸！拜登呼籲立刻釋放翁山蘇姬　日暫無撤僑計畫

▲▼緬甸實質領導人翁山蘇姬。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸實質領導人翁山蘇姬。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

緬甸軍方1日發動政變，實質領導人翁山蘇姬、總統溫敏和執政黨多名高層遭拘留，並宣布實施為期一年的緊急狀態，消息震驚國際。美國白宮呼籲緬甸軍方釋放被捕官員，遵守民主準則與法治；澳洲則發布聲明，要求軍方尊重法治，釋放被非法拘留的領導人。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示，總統拜登已經從國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）口中了解緬甸情況，美國對緬甸軍方破壞該國民主過渡的事件感到震驚，「拜登呼籲軍方釋放被拘留的官員，並遵守民主準則與法治。」

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）發出聲明關切指出，澳洲緬甸及其民主過渡的長期支持者，「我們呼籲軍方尊重法治，透過合法機制解決爭端，並立即釋放所有民選領袖，以及被非法拘留的人士。」

日本外務省向《路透社》表示，目前正在觀察當地狀況，暫無撤離僑民的計畫；據了解，目前約有3500名日本公民在緬甸境內。

►緬甸軍方宣布進入緊急狀態！　權力移交國防軍總司令
►緬甸爆政變軍方多地抓人！官媒噤聲網路中斷　士兵包圍仰光市政廳
►緬甸領袖翁山蘇姬被捕！軍方疑爆政變　連總統也逮捕

聽Podcast掌握國際局勢

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
高中妹「傳裸照救友」慘淪慾女　遭肉搜真相曝光她崩潰
韓綜讚台灣是「防疫模範國」　孝淵曝後台狀況嚇到主持人
一見64歲慈禧　26歲英國軍官秒暈船癡愛6年：永遠淪陷
今年換新鈔要「實名制」　台銀：姓名、電話都需填

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

翁山蘇姬曾奪諾貝爾和平獎！洛興雅事件折損光環　再遭政變被捕

拜登政府證實「遺失2000萬劑」疫苗　足讓近半台灣人打完2劑！

緬甸政變「電話訊號斷光」　當地記者曝多人被抓：情況恐惡化

煮飯太慢！惡男活活打死老母親　姊目睹他放火焚屍順便烤雞

挪威挖出稀土！號稱「世界最大」礦藏深達2千米　儲量達800億噸

翁山蘇姬被軟禁在家！緬甸軍曝1關鍵發動政變　奪權計畫早開始

美澳關注緬甸！拜登呼籲立刻釋放翁山蘇姬　日暫無撤僑計畫

快訊／緬甸軍方宣布進入緊急狀態！　權力移交國防軍總司令

日本主播「戴口罩」播報　80％觀眾支持！專家讚：增加危機感

密集恐懼症！數千蜜蜂爬滿手臂　他淡定逛街…全靠「這招」保平安

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

偉晉現身電玩展...台下搶答「真被點名」　一看當下手勢恥爆：真的好丟臉

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

苗栗55歲竊盜犯「為躲警方追緝」　用塑膠布搭屋！彷彿現代魯賓遜

出獄不到一個月！男掛贓牌載友　濱海狂飆「失控撞車」噴飛雙亡

劉以豪捧秦嵐臉頰霸氣吻　女方親手腹肌擦藥...網友：太曖昧！！

翁山蘇姬曾奪諾貝爾和平獎！洛興雅事件折損光環　再遭政變被捕

拜登政府證實「遺失2000萬劑」疫苗　足讓近半台灣人打完2劑！

緬甸政變「電話訊號斷光」　當地記者曝多人被抓：情況恐惡化

煮飯太慢！惡男活活打死老母親　姊目睹他放火焚屍順便烤雞

挪威挖出稀土！號稱「世界最大」礦藏深達2千米　儲量達800億噸

翁山蘇姬被軟禁在家！緬甸軍曝1關鍵發動政變　奪權計畫早開始

美澳關注緬甸！拜登呼籲立刻釋放翁山蘇姬　日暫無撤僑計畫

快訊／緬甸軍方宣布進入緊急狀態！　權力移交國防軍總司令

日本主播「戴口罩」播報　80％觀眾支持！專家讚：增加危機感

密集恐懼症！數千蜜蜂爬滿手臂　他淡定逛街…全靠「這招」保平安

半導體新兵全宇昕掛牌首日盤中大漲45%　3月將漲價15%

味全龍主場首戰3月26日對富邦　規劃天母外野親子野餐席

厄文：木頭人都守不住　籃網得哈登後「防守效率聯盟最差」

2021才過1個月…新北車禍「3原因」奪18命　警分析避開死神關鍵

4歲兒子帶著「毛朋友」回來一臉得意！　她轉頭看傻眼

女童在高速公路上崩潰大哭！　爸媽丟包理由曝光：夫妻車上吵架

店址近南門市場！她特地致電闆娘「想買但不敢去」：怕衣服有病毒

另一半開口要10萬「該借嗎？」　過來人揭1原因狂勸：準備分手

Touch ID將回歸！外傳新iPhone採指紋、面部解鎖雙軌並行

在地工程公司0貸款買「寶輝秋紅谷」　低樓層創去年單價最高

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

國際熱門新聞

快訊／緬甸領袖翁山蘇姬被捕！軍方疑爆政變

14天慾難解　她揪防疫旅館員工床戰

即／緬甸軍方宣布進入緊急狀態

立百病毒有超強抗藥性！宿主又是牠

她症狀早消失　連驗31次都是陽性

大兵激戰黑猩猩慘中鏢！揭密首例愛滋患者

耳念珠菌恐成下個大流行　死亡率60%

城市地下巨大神殿　默默守護東京

這國發明神奇藥水　宣稱能治新冠

浪高6米「折斷貨輪」3死　瞬間畫面曝

致死率75％「立百病毒」襲亞洲

WHO小組進華南海鮮市場反應曝！周圍佈大量警力

好心收留比特犬　人妻崩潰目睹牠咬死6歲兒！

胎盤做成墨西哥捲　她吃兩胎狂讚

更多熱門

相關新聞

即／緬甸軍方宣布進入緊急狀態

即／緬甸軍方宣布進入緊急狀態

緬甸軍方1日發布最新聲明，依據憲法條款，實施為期一年的緊急狀態。路透駐地記者透過推特說明，軍方稍早透過軍事頻道宣布此一消息，由軍方支持的副總統成為緬甸代理總統，並將所有權力移交現任緬甸國防軍三軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing）。

日本主播戴口罩播報　80％觀眾支持

日本主播戴口罩播報　80％觀眾支持

緬甸爆政變官媒噤聲　士兵包圍仰光

緬甸爆政變官媒噤聲　士兵包圍仰光

30歲台男澳洲跳水！重傷恐癱醫藥費破百萬　家屬急求援

30歲台男澳洲跳水！重傷恐癱醫藥費破百萬　家屬急求援

杜特蒂長女：2034年可能參選總統

杜特蒂長女：2034年可能參選總統

關鍵字：

緬甸翁山蘇姬美國澳洲日本政變北美要聞紐澳要聞日韓要聞東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

藝人開趴29人染疫！曝多人運動照

《全明星》第二季名單曝光　網狂讚「顏值超高」

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

熱依娜疑回應陳芳語嗆爆！

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

巨大火球9秒破空　駕駛：跟車一樣大

葉星辰霸氣「認愛」：我是男友狗

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

屁妹IG自爆新冠還亂跑　她通報1922鬧大了

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

老公死黨喝喜酒只包2600　台北人妻逼絕交

即／墾丁晚間驚傳火警！福容飯店回應

歐陽娜娜機場出事！遭詭異男子拉扯頭髮

更多

最夯影音

更多
高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢
用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面