美澳關注緬甸！拜登呼籲立刻釋放翁山蘇姬　日暫無撤僑計畫

▲緬甸實質領導人翁山蘇姬。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

緬甸軍方1日發動政變，實質領導人翁山蘇姬、總統溫敏和執政黨多名高層遭拘留，並宣布實施為期一年的緊急狀態，消息震驚國際。美國白宮呼籲緬甸軍方釋放被捕官員，遵守民主準則與法治；澳洲則發布聲明，要求軍方尊重法治，釋放被非法拘留的領導人。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示，總統拜登已經從國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）口中了解緬甸情況，美國對緬甸軍方破壞該國民主過渡的事件感到震驚，「拜登呼籲軍方釋放被拘留的官員，並遵守民主準則與法治。」

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）發出聲明關切指出，澳洲緬甸及其民主過渡的長期支持者，「我們呼籲軍方尊重法治，透過合法機制解決爭端，並立即釋放所有民選領袖，以及被非法拘留的人士。」

日本外務省向《路透社》表示，目前正在觀察當地狀況，暫無撤離僑民的計畫；據了解，目前約有3500名日本公民在緬甸境內。

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