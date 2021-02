翁山蘇姬被軟禁在家！緬甸軍曝1關鍵發動政變　奪權計畫早開始

記者詹雅婷/綜合報導

緬甸執政黨領袖翁山蘇姬及多名政府高層1日遭到軍方逮捕。外傳翁山蘇姬目前被軟禁在家,軍方表示,因去年大選存在非法舞弊,這才發動此次行動,但軍方傾向奪權的說法,早在上週就已傳開。

▲緬甸執政黨領袖翁山蘇姬2015年與緬甸國防軍三軍總司令敏昂來(Min Aung Hlaing)握手致意。(圖/路透)

綜合美國有線電視新聞網(CNN)、路透報導,翁山蘇姬所屬執政黨全國民主聯盟(NLD)在去年11月以壓倒性勝利贏得大選,但軍方在沒有證據的情況下,認定選舉出現舞弊行為,使得文官政府及軍方之間的緊張關係不斷升溫。

▲▼ 緬甸士兵及軍用卡車現身仰光市政廳。(圖/路透)

軍方1日透過軍事頻道證實拘留政府高層領袖一事,強調這是因去年大選存在非法舞弊,所以才會發動此次行動,同時宣布實施1年緊急狀態,期間由軍方控制國家,並把權力移交現任緬甸國防軍三軍總司令敏昂來(Min Aung Hlaing)。

依據當地記者稍早在推特發布的訊息,仰光等城市的行動網路全數中斷。

People reported that mobile connections have been cut off from all the servers in Yangon and other cities too. #myanmar pic.twitter.com/usGUzngkKQ