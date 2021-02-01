翁山蘇姬被軟禁在家！緬甸軍曝1關鍵發動政變　奪權計畫早開始

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸執政黨領袖翁山蘇姬及多名政府高層1日遭到軍方逮捕。外傳翁山蘇姬目前被軟禁在家，軍方表示，因去年大選存在非法舞弊，這才發動此次行動，但軍方傾向奪權的說法，早在上週就已傳開。

▲緬甸執政黨領袖翁山蘇姬2015年與緬甸國防軍三軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing）握手致意。（圖／路透）

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透報導，翁山蘇姬所屬執政黨全國民主聯盟（NLD）在去年11月以壓倒性勝利贏得大選，但軍方在沒有證據的情況下，認定選舉出現舞弊行為，使得文官政府及軍方之間的緊張關係不斷升溫。

▲▼ 緬甸士兵及軍用卡車現身仰光市政廳。（圖／路透）

軍方1日透過軍事頻道證實拘留政府高層領袖一事，強調這是因去年大選存在非法舞弊，所以才會發動此次行動，同時宣布實施1年緊急狀態，期間由軍方控制國家，並把權力移交現任緬甸國防軍三軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing）。

依據當地記者稍早在推特發布的訊息，仰光等城市的行動網路全數中斷。

People reported that mobile connections have been cut off from all the servers in Yangon and other cities too. #myanmar pic.twitter.com/usGUzngkKQ — Hnin Yadana Zaw (@hninyadanazaw) February 1, 2021

事實上，相關傳聞早在過去這一週滿天飛，外傳曾經統治緬甸約50年的軍方即將重新奪權，加上軍方曾脫口不排除政變可能性，儘管事後改口，但週末期間，武裝警察現身議員隔離住所巡邏。

人權觀察組織（Human Rights Watch）亞洲倡導主任西佛頓（John Sifton）1日坦言，軍政府從未真正放棄權力，「從一開始就沒有真正向政府當局屈服，所以在某種程度上，今天發生的事情只是揭露一個早已存在的政治現實。」

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