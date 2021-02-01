挪威挖出稀土！號稱「世界最大」礦藏深達2千米　儲量達800億噸

▲挪威最近發現了號稱世界最大的磷酸鹽礦床。（圖／翻攝自Norge Mining官網）

記者張寧倢／編譯

掌握全球大量稀土資源的中國經常因此在談判桌上佔有優勢，然而，歐盟現在有望減少對中國的依賴，因為挪威西南部發現了一個號稱「世界最大」的磷酸鹽礦床，此外還有釩、鈦等稀有金屬礦，於此同時，中方也經常向開採公司通電，表現出收購企圖。

▲據稱，磷酸鹽的儲量至少有700噸。（圖／翻攝自Norge Mining官網）

根據《德國之聲》報導，來自瑞士的武姆澤（Michael Wurmser）與合夥人2018年在英國成立Norge Mining公司，主要由瑞士與德國投資人出資，開始在挪威人煙稀少的達拉內（Dalane）開採礦產，卻發現號稱是世界最大的磷酸鹽礦床，估計儲量至少有700至800億噸。

報導指出，除了磷酸鹽，Norge Mining還挖到了釩和鈦2種重要礦物，其中釩被稱為具有「未來原料」的潛力，全球開採出的釩約有10分之1用來生產電池，相較於鋰電池，充放電速度更快、壽命更長、可回收性也較高，而鈦在鋼鐵工業有重要作用，磷酸鹽則是生產化肥不可或缺的原料。

▲挪威有望用這一稀土礦藏代替石油出口。（圖／翻攝自Norge Mining官網）

Norge Mining稱，當初他們預計礦藏深度約在300到400公尺，透過試鑽與檢測後目前已知的成礦深度至少有2200公尺，甚至有望深達4500公尺。除了磷礦石外，應該還有約35億噸原料濃度高於平均值的礦岩，其中估計釩儲量可達245萬噸，鈦儲量則仍未知。

▲不僅是歐盟有極大興趣，連中國也頻頻發出聯繫，企圖收購開採公司。（圖／翻攝自Norge Mining官網）

挪威的巨型礦藏引起了歐盟興趣，因為早在2011年歐盟就將30種稀土與礦物列入了「關鍵原材料清單」，這些資源對歐洲經濟與氣候政策至關重要，其中大部份都需要依賴進口，磷酸鹽、釩和鈦3種原料至少有6成來自中國、2成來自俄羅斯，而且到2030之前，光是釩的需求預計就會增加58%。

▲開採公司「Norge Mining」的創辦人武姆澤（Michael Wurmser）。（圖／翻攝自Norge Mining官網）

不僅歐盟關注，連中國對這處礦藏表現出濃厚興趣。武姆澤表示，他大約每隔10天就會接到一通來自中國國營企業的來電，也感受到他們不言而喻的「收購企圖」，但武姆澤則完全不打算接受，「這一切都始於商業交易，但現在卻也已經關乎政治。」

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