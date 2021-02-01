密集恐懼症！數千蜜蜂爬滿手臂　他淡定逛街…全靠「這招」保平安

▲男子手臂環繞著數千隻蜜蜂，表情依然超淡定。（圖／翻攝自TikTok／@daniiradman）

記者張寧倢／編譯

近日一段讓人起雞皮疙瘩的影片在國外論壇Reddit引起熱議，影片中的男子左手臂環繞著成千上萬隻蜜蜂，走在多明尼加街頭，嚇人場景引起路人側目，而他本人卻一臉「超淡定」，讓網友看了不禁為他捏把冷汗。據了解，這名男子不怕蜜蜂叮咬的秘訣便在於，他手裡正握著一隻女王峰。

根據英國UNILAD新聞網報導，這段令人震懾的影片拍攝地點在多明尼加，可以看見有成千上萬隻蜜蜂停駐在這名男子的左臂上，而當事人卻毫不在意地走在街上。男子被拍攝者問到「為何不會被螫」時表示，因為他拳頭裡握著女王蜂，而蜜蜂們認得自己的主人。

▲男子其實是一名養蜂人，手裡握著女王蜂因此不會被螫傷。（圖／翻攝自TikTok／@daniiradman）

報導指出，其實這名男子是當地一位養峰人，當時正要將蜂群移動到新的箱子裡，一般在新的女王蜂誕生之後，整群蜜蜂會進入最溫順的狀態，因為牠們全心專注在護送尋找新家的女王蜂，只要蜂王的氣味還在就不會感到威脅，這段影片被分享到Reddit論壇後引起大批網友討論。

論壇貼文至今累計14.2萬名用戶推薦與3800多則留言，網友笑稱，「他看起來就像是要去參加一場地獄般的真人快打比賽」、「天啊！他像是電影裡的超級英雄，不然就是最壞的惡棍」、「看起來很恐怖！密集恐懼症殺手」、「傳說中的『挾天子以令諸侯』嗎？」。

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