杜特蒂長女鬆口：2034年可能參選總統！　支持率26％名列第一

▲菲律賓總統杜特蒂(左)和女兒薩拉(Sara Duterte,右)。(圖/路透)

文/中央社記者陳妍君馬尼拉31日專電

菲律賓總統大選明年將登場,支持現任總統杜特蒂長女薩拉參選的呼聲高。薩拉今天說:「如果屆時我能做些什麼幫助這個國家,我懇請他們(支持者)允許我參選2034年總統。」

菲律賓憲法規定總統任期6年,不得連任。薩拉(Sara Duterte)這項聲明意謂否定她將競逐下兩屆菲國總統大位。

有線電視新聞網菲律賓台(CNN Philippines)報導,現任菲國南部大城納卯(Davao)市長的薩拉今天透過簡訊告訴菲律賓媒體:「我了解(要求我參選呼聲)來自哪裡,我也對我們國家要走向哪裡感到焦慮。我一直對擁有他們的信賴和信任心存感激。」

薩拉寫道:「如果屆時我能做些什麼幫助這個國家,我懇請他們(支持者)允許我參選2034年總統。」

菲國民調機構「亞洲脈動」(Pulse Asia)去年11月23日到12月2日調查發現,受訪菲國成年人中,26%支持薩拉成為下屆總統,在可能參選者中名列前茅;菲律賓前總統馬可仕(Ferdinand Marcos)獨子小馬可仕(Bongbong Marcos)和2016年曾參選總統的現任參議員柏吾(Grace Poe)分列2、3位,支持率均約14%。

支持率位居4、5位的是頗受矚目的政治明星、馬尼拉市長莫雷諾(Isko Moreno)(12%)及現任參議員、菲律賓拳王巴喬(Manny Pacquiao)(10%)。

針對她為何選擇12年後參選總統,薩拉表示:「因為那還很遙遠,可能到了2034年他們就忘記我了。」

近來支持薩拉角逐總統大位呼聲不斷。昨天有團體在大馬尼拉地區奎松市(Quezon)發放「衝吧薩拉,參選2022年總統」字樣的年曆,引發關注。

杜特蒂(Rodrigo Duterte)14日說:「我告訴英黛(Inday,即薩拉)不要參選,因為我同情她必須體驗我經歷過的一切。」

杜特蒂說:「這不適合女人。你知道,女人和男人的情緒機制完全不同。不幸的是,這會逼瘋你。」

“Run Sara Run for President 2022” #LOOK | Bystanders receive 2021 calendars with a photo of Presidential daughter and Davao City Mayor Sara Duterte on Saturday in Banawe street, Quezon City.



Photos: Analy Labor#TagaOrmocDaily pic.twitter.com/2LGJe3arW1