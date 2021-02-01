　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

杜特蒂長女鬆口：2034年可能參選總統！　支持率26％名列第一

▲▼ 菲律賓總統杜特蒂（左）和女兒薩拉（Sara Duterte，右）。（圖／路透）

▲菲律賓總統杜特蒂（左）和女兒薩拉（Sara Duterte，右）。（圖／路透）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉31日專電

菲律賓總統大選明年將登場，支持現任總統杜特蒂長女薩拉參選的呼聲高。薩拉今天說：「如果屆時我能做些什麼幫助這個國家，我懇請他們（支持者）允許我參選2034年總統。」

菲律賓憲法規定總統任期6年，不得連任。薩拉（Sara Duterte）這項聲明意謂否定她將競逐下兩屆菲國總統大位。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，現任菲國南部大城納卯（Davao）市長的薩拉今天透過簡訊告訴菲律賓媒體：「我了解（要求我參選呼聲）來自哪裡，我也對我們國家要走向哪裡感到焦慮。我一直對擁有他們的信賴和信任心存感激。」

薩拉寫道：「如果屆時我能做些什麼幫助這個國家，我懇請他們（支持者）允許我參選2034年總統。」

菲國民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）去年11月23日到12月2日調查發現，受訪菲國成年人中，26%支持薩拉成為下屆總統，在可能參選者中名列前茅；菲律賓前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）和2016年曾參選總統的現任參議員柏吾（Grace Poe）分列2、3位，支持率均約14%。

支持率位居4、5位的是頗受矚目的政治明星、馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）（12%）及現任參議員、菲律賓拳王巴喬（Manny Pacquiao）（10%）。

針對她為何選擇12年後參選總統，薩拉表示：「因為那還很遙遠，可能到了2034年他們就忘記我了。」

近來支持薩拉角逐總統大位呼聲不斷。昨天有團體在大馬尼拉地區奎松市（Quezon）發放「衝吧薩拉，參選2022年總統」字樣的年曆，引發關注。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）14日說：「我告訴英黛（Inday，即薩拉）不要參選，因為我同情她必須體驗我經歷過的一切。」

杜特蒂說：「這不適合女人。你知道，女人和男人的情緒機制完全不同。不幸的是，這會逼瘋你。」

聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
快訊／10萬劑疫苗將抵台　陳時中10點半說明
5歲咘咘先天性弱視「視差600度」　賈靜雯自責學校檢查才發現
發財囉！春節每天「頭獎開百萬」快看新聞衝下注
兒時玩伴一通電話　他「轉交包裹」從大老闆變流亡逃犯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

變異時間軸曝光！　全球新冠病毒已出現3931種毒株

杜特蒂長女鬆口：2034年可能參選總統！　支持率26％名列第一

24小時內連3爆！敘北土耳其掌控區遇襲　至少20死數十傷

剛分手5位律師！川普閃電公布新陣容　2位首席律師出爐

川普分手辯護律師「5人大出走」！　參院8天後開審彈劾案

確診女症狀早消失！5個月「連驗31次」卻都是陽性　只能繼續隔離

快訊／緬甸領袖翁山蘇姬被捕！軍方疑爆政變　連總統也逮捕

WHO小組進去華南海鮮市場了！專家現場反應曝　周圍警力層層戒護

俄群眾抗議逾5000人被捕！　歐盟官員譴責：人民能行駛示威權利

英百歲老兵「挺醫護募11億元」感動世界　女兒證實染疫住院

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

偉晉現身電玩展...台下搶答「真被點名」　一看當下手勢恥爆：真的好丟臉

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

苗栗55歲竊盜犯「為躲警方追緝」　用塑膠布搭屋！彷彿現代魯賓遜

出獄不到一個月！男掛贓牌載友　濱海狂飆「失控撞車」噴飛雙亡

「鑰匙沒拔！」調皮男惡整女駕駛 她急摸車門...女兒奉上國際手勢XD

變異時間軸曝光！　全球新冠病毒已出現3931種毒株

杜特蒂長女鬆口：2034年可能參選總統！　支持率26％名列第一

24小時內連3爆！敘北土耳其掌控區遇襲　至少20死數十傷

剛分手5位律師！川普閃電公布新陣容　2位首席律師出爐

川普分手辯護律師「5人大出走」！　參院8天後開審彈劾案

確診女症狀早消失！5個月「連驗31次」卻都是陽性　只能繼續隔離

快訊／緬甸領袖翁山蘇姬被捕！軍方疑爆政變　連總統也逮捕

WHO小組進去華南海鮮市場了！專家現場反應曝　周圍警力層層戒護

俄群眾抗議逾5000人被捕！　歐盟官員譴責：人民能行駛示威權利

英百歲老兵「挺醫護募11億元」感動世界　女兒證實染疫住院

台北國際工具機展實體展延期　3/15線上展搶先登場

維生素B群是燃脂關鍵！減肥名醫教3個小秘訣讓瘦身更快速有感

每日出爐3次！隱身市場的秒殺蜜地瓜　口感軟Q綿密、麥芽糖香濃郁

他搭車「狂頂」高中妹…被逮喊：身高180cm碰不到！法官實測秒打臉

輝瑞疫苗2/4抵台！民航局未接通知　下午討論國航冷鏈設備保存

快訊／10萬劑疫苗將抵台！桃園醫護優先打　陳時中10點半說明

30歲台男澳洲跳水重傷恐癱！醫藥費破百萬　家屬求援：他打工度假

26歲英國軍官一見64歲慈禧「秒暈船」　直呼：盛世容顏！是真愛了

酒醉男忘關水龍頭！飯店房泡水全毀　這一點讓「20萬賠償變1萬」

西門骰子牛求頂讓！夯6年收攤「設備全送」…嘆：疫情前是黃金地段

黃立成帶20歲正妹女星回家！　 「深夜親熱摸摸」全被拍

國際熱門新聞

快訊／緬甸領袖翁山蘇姬被捕！軍方疑爆政變

立百病毒有超強抗藥性！宿主又是牠

14天慾難解　她揪防疫旅館員工床戰

耳念珠菌恐成下個大流行　死亡率60%

她症狀早消失　連驗31次都是陽性

城市地下巨大神殿　默默守護東京

大兵激戰黑猩猩慘中鏢！揭密首例愛滋患者

這國發明神奇藥水　宣稱能治新冠

浪高6米「折斷貨輪」3死　瞬間畫面曝

致死率75％「立百病毒」襲亞洲

WHO小組進華南海鮮市場反應曝！周圍佈大量警力

好心收留比特犬　人妻崩潰目睹牠咬死6歲兒！

胎盤做成墨西哥捲　她吃兩胎狂讚

斐濟風災侵襲　至少1死5失蹤

更多熱門

相關新聞

快訊／緬甸領袖翁山蘇姬被捕！軍方疑爆政變

快訊／緬甸領袖翁山蘇姬被捕！軍方疑爆政變

緬甸領袖國務資政、實質上的總理翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），以及總統溫敏和執政黨全國民主聯盟多名高層，於台灣時間1日上午，驚傳在一場搜查行動中遭到逮捕；執政黨女發言人證實此事。此前軍方高層曾批評國內大選有舞弊情事，讓外界擔心軍方會藉此發動政變奪權。

童蹲地玩耍　慘被休旅車直接輾過

童蹲地玩耍　慘被休旅車直接輾過

柬蝙蝠標本發現病原　與新冠92%相似

柬蝙蝠標本發現病原　與新冠92%相似

致死率75％「立百病毒」襲亞洲

致死率75％「立百病毒」襲亞洲

暴食9顆皮蛋10瓶汽水！街友潛小吃店偷吃下場慘

暴食9顆皮蛋10瓶汽水！街友潛小吃店偷吃下場慘

關鍵字：

杜特蒂菲律賓東南亞要聞Sara Duterte

讀者迴響

熱門新聞

藝人開趴29人染疫！曝多人運動照

熱依娜疑回應陳芳語嗆爆！

《全明星》第二季名單曝光　網狂讚「顏值超高」

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

巨大火球9秒破空　駕駛：跟車一樣大

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

葉星辰霸氣「認愛」：我是男友狗

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

屁妹IG自爆新冠還亂跑　她通報1922鬧大了

即／墾丁晚間驚傳火警！福容飯店回應

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

老公死黨喝喜酒只包2600　台北人妻逼絕交

歐陽娜娜機場出事！遭詭異男子拉扯頭髮

拜南鯤鯓代天府　新竹男一下車就被提醒：全身雞皮疙瘩

快訊／緬甸領袖翁山蘇姬被捕！軍方疑爆政變

更多

最夯影音

更多
高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢
用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面